Francisca Aronsson desata risas al confundir a Kylian Mbappé con Andy Polo: "¿No es él?"

Francisca Aronsson vivió dos momentos inesperados que se viralizaron en redes sociales: confundió a Kylian Mbappé con Andy Polo y protagonizó un intercambio tenso con Marina Gold. Ambas situaciones ocurrieron durante el mismo mes, dejando a la joven actriz en el centro de la atención mediática.

Durante un desafío en redes sociales, Francisca Aronsson fue puesta a prueba para identificar a famosos futbolistas del mundo. Sin embargo, la actriz se mostró confundida al ver las fotografías que aparecían en pantalla, lo que generó una serie de respuestas equivocadas.

En uno de los momentos más comentados, señaló a una imagen de Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, y preguntó: "¿Ese no es Andy Polo?".

El video, compartido por Apuesto.com, también capturó otros errores, como confundir a Erling Haaland con Oliver Sonne. La escena generó todo tipo de reacciones en redes sociales, desde risas hasta comentarios irónicos.

A pesar de la confusión, Francisca Aronsson tomó con humor la situación, aunque este incidente fue solo el inicio de un mes lleno de controversias.

El pasado 7 de diciembre, Francisca Aronsson asistió al cumpleaños del streamer CristoRata, donde también estuvo presente Marina Gold, reconocida figura en la industria del cine para adultos.

Durante el evento, que fue transmitido en vivo, ambas intercambiaron comentarios con doble sentido que captaron la atención de los seguidores.

Días después, Marina Gold afirmó en un streaming que todo había sido un montaje y negó que existiera algún enfrentamiento real. Sin embargo, Francisca Aronsson ofreció otra versión durante una entrevista con un medio local, admitiendo que sí sintió incomodidad debido a su preocupación por proteger su imagen pública.

"Sí (hubo un momento incómodo), pero prefiero no hablar de ella. O sea, sí fue incómodo porque no quería que mi imagen se vea relacionada a ella, entonces mejor no hablarlo. Me cae increíble, es una chica increíble y linda, pero lo que ella hace, que se respeta, no va con mi imagen", explicó Francisca Aronsson.