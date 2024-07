Renzo Garcés celebra triunfo de Alianza Lima con un suculento pollo broaster: "¡Así se disfruta una victoria!"

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En una curiosa escena que rápidamente se volvió viral, el jugador de Alianza Lima, Renzo Garcés, fue captado disfrutando de un pollo broaster en táper, minutos después de la victoria de su equipo por 2-0 sobre Alianza Atlético. El futbolista mostró su platillo durante una entrevista con la periodista Camila Zapata para L1 Max, ganándose la simpatía de muchos hinchas.

Renzo Garcés comiendo pollo broaster

El pasado fin de semana, Alianza Lima celebró una importante victoria contra Alianza Atlético, con un marcador de 2-0. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los hinchas no fue solo el resultado, sino una escena protagonizada por Renzo Garcés.

Mientras daba una entrevista post-partido a la periodista de L1 Max, Camila Zapata, el futbolista se mostró con un táper con un suculento pollo broaster frente a las cámaras.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los hinchas de Alianza Lima aplaudieron la naturalidad de Renzo Garcés. "¡Así se disfruta una victoria!", comentó un aficionado de La Victoria en TikTok.

Otros comentarios que resaltaron en la publicación fueron: "Está cumpliendo, está jugando bien, normal que se de sus gustos", "Se lo merece", "Una vez al mes no hace daño", "No te culpo Garcés, a mí también se me antoja un broaster cuando termino de jugar un partido", "Hay prioridades", y "Su buena bajona post-partido. Merecido por los partidazos que se mete".

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

Este viernes 26 de julio, Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental. Los 'cremas' buscan consagrarse en el año de su centenario, mientras que los 'blanquiazules' lucharán por quedarse con el segundo torneo del año.

El clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará a las 8:30 p.m (hora peruana).

La transmisión exclusiva del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estará a cargo de GOLPERU, canal disponible solo en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming, puedes seguirlo por Movistar Play. Recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, señal pirata.

Renzo Garcés ha demostrado que, además de ser un talentoso jugador de Alianza Lima, es una persona con los pies en la tierra que sabe disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como deleitarse con un delicioso pollo broaster tras un intenso partido.