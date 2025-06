Ricardo Gareca suena como candidato para dirigir a grande Sudamérica tras fracasar con Chile: "Quedó desgastado"

Quedan dos fechas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas las cuales ya tienen al primera eliminado de manera oficial. Luego de caer 2-0 en El Alto, Chile se convirtió en la primera selección sin chaces de llegar al Mundial del 2026 bajo la conducción, en ese entonces, de Ricardo Gareca.

El exentrenador de la Selección Peruana no colmó las expectativas que se generaron en el país sureño y fue destituido de su cargo tras sumar una nueva caída. Pese a ello, en las últimas hora se ha conocido que el 'Tigre' es opción para tomar la conducción técnica de un equipo grande de Sudamérica.

El periodista colombiano Steven Arce realizó una transmisión a través de su canal de YouTube donde reveló las más recientes novedades acerca del club América de Cali. Según el hombre de prensa, la dirigencia del elenco escarlata no quedó del todo contenta con el trabajo de su actual director técnico, Jorge 'Polilla' da Silva por lo que Ricardo Gareca comenzó a sonar para ser su reemplazante.

Como se recuerda, el equipo de Luis Ramos venció a Junior en la más reciente jornada de los cuadrangulares finales del torneo colombiano, pero no lograron acceder a la final del campeonato por lo que la estancia del estratega uruguayo tiene las horas contadas.

"Me dicen hoy (15 de junio) que el 'Polilla' da Silva no sería más técnico de América de Cali, que la decisión, por mayoría, ya está tomada, salvo que ocurra algo. Están mirando, otra vez, opciones como la del señor Gareca", indicó.

Eso sí, el periodista dejó en claro que su reciente paso por Chile desacredita la carrera del técnico argentino, aunque descartó que se haya convertido en una mala opción por su fracaso con los sureños.

Incluso, aseguró que este siguió el mismo camino de sus predecesores Reinaldo Rueda y Eduardo Berizzo quienes tampoco pudieron levantar el nivel del seleccionado chileno.

"Lo de Gareca me lo dijo una fuente externa al club, lo del 'Polilla' sí me lo dijo una fuente cercana al club. Ahora, ¿Gareca aceptará? No sé. Quedó muy desgastado tras su fracaso en Chile. Sin embargo, no se graduó de mal técnico por eso. Chile es un desastre de selección, que le quedó grande el recambio. Fueron Reinaldo, Gareca, Berizzo y la verdad que fue un desastre, horrible lo de Chile", añadió.