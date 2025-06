Universitario estaría interesado en exjugador de Sporting Cristal: "Le encanta a Fossati"

Universitario de Deportes tiene como objetivo el tricampeonato y clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, por lo que ha salido al mercado de pases a buscar nuevos jugadores que le permitan ampliar su plantilla.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, en la reciente edición del programa Radio L1 Max, la 'U' ha mostrado interés en la situación del mediocampista Jesús Castillo, actualmente en las filas del Gil Vicente de la Primera División de Portugal, donde no ha tenido continuidad.

El interés por el jugador respondería a un pedido del técnico Jorge Fossati, quien lo conoce de su etapa al frente de la selección peruana. El estratega uruguayo considera que Castillo, por su perfil como pivote, podría convertirse en una pieza importante en el esquema de juego del conjunto crema.

Hasta el momento, sin embargo, Universitario no ha presentado una propuesta formal al club portugués por el futbolista, por lo que las gestiones se mantienen en una etapa preliminar.

Tras la victoria de la 'U' en Ayacucho, el técnico Jorge Fossati respondió a las críticas que apuntan al rendimiento del equipo, pese a los resultados obtenidos en el Torneo Apertura.

El estratega uruguayo fue consultado por el rendimiento de Aldo Corzo, autor del tanto del triunfo, y no dudó en destacar su rol clave dentro del esquema 'crema'. Sin embargo, el retorno del liderazgo en la tabla no ha disipado del todo el malestar de algunos sectores de la hinchada, que cuestionan el estilo de juego del equipo.

"Las críticas siempre van a estar, hay que tomarlas igual que los elogios. Si es malo cuando te critican, también es malo cuando te elogian. No sé cuándo me critican y no sé cuándo me elogian (...) Sí me entero, porque está el tonto que está repitiendo la frase que escuchó de alguien. Que se dé cuenta que es un tonto, que diga lo que opina él y no del que escuchó", dijo a la prensa.