Sebastián Rodríguez debutó con Alianza Lima: "Nos estamos acercando a la idea del técnico"

El exjugador de Peñarol, Sebastián Rodríguez, debutó este domingo con Alianza Lima en el empate 0-0 ante la Universidad Católica en la 'Tarde Blanquiazul'.

En declaraciones para Zapping Sports, el mediocampista 'blanquiazul' indicó que continúa conociendo a sus compañeros y resaltó que es "un grupo muy sano" con muchas ganas de competir.

"Me sentí muy bien, el partido pasado no pude jugarlo, pues tenía poco tiempo con el equipo y me tenía que poner a la par, pero hoy entré y estoy conociendo a los jugadores. Estoy integrando un grupo muy sano con muchas ganas de competir y eso hace que el equipo juegue de gran forma", sostuvo.