Selección Peruana: La dura crítica de Nolberto Solano a Jorge Fossati tras la eliminación de la Copa América

El exjugador de la Selección Peruana, Nolberto Solano, criticó duramente al entrenador Jorge Fossati tras la eliminación de la Copa América 2024.

En entrevista para El Comercio, Ñol analizó la convocatoria de Christian Cueva al certamen continental y manifestó que el estratega uruguayo busca ayudar al exjugador de Alianza Lima para que recupere su nivel

"Yo creo que en un momento, es lastimosamente la falta de más Cuevas. El talento como Christian no nos sobra en nuestro país, entonces creería que el ' profe ' Fossati está intentando darle una mano, esto habitualmente en otra selección no pasaría si hubiera dos tres jugadores más", declaró.

Sin embargo, Solano aseguró que no es normal que un futbolista que no ha jugado hace meses en su club pueda llegar a ser parte de la Selección Peruana.

"Y en Perú, como decía Ricardo, siempre hay que ser un poco flexible por las circunstancias, el día que a nosotros nos abunden (jugadores) será diferente. No es normal que vaya a la Selección alguien que no tiene club", agregó.

Asimismo, el exjugador de Universitario reiteró que el director técnico de la 'Blanquirroja' quiere que Cueva consiga un club donde pueda jugar, por ello lo apoya a pesar de las críticas.

"Pero es así, creería yo que el 'profe' Fossati desde el lado humano está tratando de ayudar a Christian, ahora lo ideal es que ojalá Christian pueda encontrar un equipo donde pueda tener la competitividad, no es fácil entrenar y no jugar, la parte física es crucial, si no estás bien armado de lo físico todo lo que quieras hacer con la pelota no te da", sostuvo.