¿Universitario seguirá reforzándose para el Torneo Clausura? Esto respondió Jorge Fossati

12/06/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, respondió si piensan seguir reforzándose para afrontar el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores.

Jorge Fossati y los posibles refuerzos para el Clausura

En declaraciones a la prensa, el estratega aclaró que el club ya tiene ocupados todos los cupos de jugadores extranjeros, por lo que, en principio, no se contemplan nuevas incorporaciones foráneas.

"Yo no tengo el poder de decir 'tú te vas, tú te quedas, págale a este, págale al otro'. No estamos en el Real Madrid, no nos engañemos", declaró.

Del mismo modo, sobre el delantero Diego Churín, aseguró que continuará en el plantel hasta el final de la temporada, aunque no descartó por completo la posibilidad de sumar algún refuerzo adicional.

"No quiero que quede colgado ahora que es con Diego Churín el tema, no. Es en todos los casos. Diego Churín entrena todos los días con un profesionalismo enorme y estoy seguro que nos va a dar una muy buena mano independientemente que traigamos más gente. Por ahí con uno por línea estaríamos bien", agregó.

🗣 Jorge Fossati, entrenador de Universitario 🟡🔴: "Yo no tengo el poder de decir 'tú te vas, tú te quedas, págale a este, págale al otro'. No estamos en el Real Madrid, no nos engañemos".



📹 @BrunoAlonsoQui1 pic.twitter.com/bl3BgN4zrB — Ovacion.pe (@ovacionweb) June 11, 2025

Fossati molesto por el trato que le dio Chile a Ureña

En cuanto a la reciente incorporación de Anderson Santamaría, Fossati destacó su rápida adaptación al equipo, aunque precisó que su inclusión en el plantel principal será progresiva, priorizando un proceso de integración cuidadoso y planificado.

"No tenía dudas que se iba a integrar. Es un gran profesional y de sus cualidades no preciso hablar. Pensamos llevarlo inclusive más progresivo, pero como ha sido necesario también porque la cantidad de jugadores que tenemos a disposición no es demasiado grande, y él ha podido entrenar, por más que hacía rato que no jugaba, casi a la par que sus compañeros", afirmó.

El técnico también expresó su malestar con la Selección de Chile, a la que acusó de no respetar el acuerdo establecido con Universitario sobre el regreso de Rodrigo Ureña, una vez finalizada la reciente fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Según indicó, la forma en que se manejó el retorno del jugador no fue acorde a lo pactado.

"No es algo que yo esté disfrutando. Estoy fastidioso por eso, pero no tengo idea si algo pudo hacer Universitario y quién es el encargado de hacerlo o es simplemente que la Federación de Chile no fue recíproca con nosotros porque no lo trajimos para acá después del partido con River", añadió.

De esta manera, Jorge Fossati señaló que la 'U' ya tiene ocupados todos los cupos de jugadores extranjeros, por lo que, en principio, no se contemplan nuevas incorporaciones foráneas.