¿En quiebra? Christian Cueva revela millonaria DEUDA que lo obliga a seguir jugando: "Por mis hijos"

12/06/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva sorprendió al revelar la millonaria deuda que le impuso la FIFA y que aún no paga. El popular 'Aladino' aseguró que a pesar de atravesar una crisis económica buscará la forma de seguir jugando y trabajar en lo que sea por el bienestar de sus hijos.

¿Christian Cueva en quiebra por millonaria deuda?

Christian Cueva no solo se encuentra en el 'ojo de la tormenta' por el escándalo mediático con su expareja, Pamela López, quien lo acusa de no cumplir económicamente con sus tres menores hijos desde el anuncio del fin de su amor hacia ella y formalizar su relación con Pamela Franco, sino que esta vez, el 'pelotero' quien fichó por Emelec y deberá viajar a Ecuador, vuelve a acaparar los titulares al revelar la cuantiosa deuda que tiene.

Durante su entrevista en 'La Fe de Cuto', el popular 'Aladino' no solo habló sobre sus anécdotas vividas a lo largo de su carrera deportiva, sino que recordó una situación que lo obliga a no colgar aún los chimpunes. Según contó, tiene una cuenta pendiente que "muchos no lo saben" tras su abrupta salida del Santos de Brasil hacia el Pachuca de México en el año 2020 debido a sueldos no pagados.

Este cambio de club llevó a 'Cuevita' a ser demandado por el Santos, y tres años después, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) intervino para recordarle que no había agotado todos los medios posibles para cobrar lo que se debía y como resultado de ello, fue sancionado.

La multa contra el jugador fue de, aproximadamente, seis millones de dólares. Esta situación fue un gran golpe para su economía.

"Ahí pasó un cag... Me voy de Santos y pierdo en FIFA en 2023. Eso me tiró para abajo y todavía sigue. Por eso digo que tengan en cuenta eso, que me sacaron una tajadaza. Perdí en FIFA, salió en las noticias y todo. Fueron casi 6 millones de dólares. Todavía está ahí. Ojalá escuchen esta entrevista, porque está dentro de... que sepan", expresó 'Aladino'.

Christian Cueva busca salir adelante por sus hijos

A pesar de esta situación, la pareja de Pamela Franco dejó en claro que seguirá demostrando sus habilidades en la cancha y si llega el momento de dejar el fútbol, encontrará cualquier otra forma para arreglárselas por el bienestar de sus hijos.

"Lo estoy soltando acá porque no lo he hablado. Muchos desconocen eso, pero lo bueno y lo malo es. Por eso es que todavía tengo que seguir luchando, jugando y trabajando de lo que sea. Eso sí, yo trabajo de lo que sea, pero voy a seguir luchando por mis hijos", señaló enérgicamente.

De esta manera, Christian Cueva reveló en entrevista con Luis 'Cuto' Guadalupe la millonaria deuda que tiene tras su abrupta salida del Santos de Brasil. El 'pelotero' aseguró que pese a la crisis económica "trabajará de lo que sea" para sacar adelante a sus hijos.