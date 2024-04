¿Vuelve a la Liga 1? Histórico equipo peruano reveló interés por Christian Cueva

El futbolista nacional, Christian Cueva, regresó a la Videna para ser entrenado bajo el mando de Jorge Fossati, luego de ello se conoció que un histórico equipo peruano estaría interesado en contratarlo.

De acuerdo al periodista deportivo Gustavo Peralta, Cienciano del Cusco consultó las condiciones para hacerse con los servicios de 'Aladino'. Cabe mencionar que, el volante todavía mantiene contrato con Al-Fateh de Arabia Saudita, por lo que la posible transferencia del mediocampista hacia el 'Papá' sería difícil.

No obstante, el libro de pases del fútbol peruano está cerrado, motivo por el cual, si un equipo de la Liga 1 desea sumar a Cueva a su plantel deberá esperar hasta el mes de julio.

Como se recuerda, durante toda su estadía en Alianza Lima, el volante disputó 31 partidos entre Liga 1 2023 y Copa Libertadores. No pudo anotar goles, y brindó tan solo una asistencia.

El exfutbolista de Alianza Lima ya estaría pasando por su proceso de rehabilitación tras ser operado, por lo que el entrenador de la 'Bicolor' lo llamó a las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para realizar trabajos diferenciados.

Cueva incluso se dio un momento para hablar con la prensa, y no escondió sus buenas sensaciones tras reencontrarse con varios compañeros.

En esa misma línea, 'Aladino' precisó que se encuentra enfocado en recuperarse totalmente de sus dolencias físicas, y que espera retomar su mejor nivel para regresar al combinado nacional.

"En lo particular, ando bien y tranquilo. Estoy enfocado en lo que es la última parte de mi recuperación y esperando que todo salga bien. La Selección Peruana es algo que nunca sale de mi cabeza y, aunque en este momento no esté, siempre voy a luchar por un lugar. Es lindo saber sobre la confianza que el profesor me tiene", comentó.