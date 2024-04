Universitario de Deportes: ¿El 'Tunche' Rivera renovará con los 'cremas'? Esto reveló el delantero

El delantero de Universitario de Deportes ('U'), José el 'Tunche' Rivera, respondió a las declaraciones de Jean Ferrari sobre su renovación con el cuadro 'crema'.

En entrevista para 'Fútbol en América', el atacante nacional se mostró cauteloso con respecto a su futuro, no obstante, aseguró que desconoce acerca de las conversaciones sobre la extensión de su contrato.

"La verdad no sé nada todavía. Ojalá se dé, Dios mediante. Aún no tengo nada definido. Me gustaría seguir creciendo, no me adelanto a nada. Creo que todos los futbolistas que juegan en la liga, los niños que van creciendo, piensan en grande", declaró.