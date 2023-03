VMT: Exitosa entrega kit de útiles a escolares de I.E. Manuel Casalino Grieve

20/03/2023 / Exitosa Noticias / Educacion

Buena iniciativa. Exitosa recorre diferentes distritos de Lima en el inicio oficial del año escolar para los colegios públicos de la capital peruana con la finalidad de hacer entrega de kits de útiles educativos para afrontar este nuevo año. Esta vez, el medio se suma a la historia de los alumnos de las zonas más vulnerables de VMT.

Nuevo año, nueva ilusión

Villa María del Triunfo se convirtió en el tercer distrito en recibir a Exitosa esta mañana en el comienzo de la programación escolar 2023. Allí, a las 08:22, la institución educativa Manuel Casalino Grieve abrió sus puertas en el asentamiento humano 12 de Junio, permitiendo que el medio haga entrega de los kit de útiles a los más de 500 estudiantes de este centro educativo.

Dichas mochilas fueron equipadas con lapiceros, lápices, colores y cuadernos para que los niños de este sector de VMT cuenten con las herramientas necesarias para asistir a clases. Por dicha razón, los escolares del Manuel Casalino Grieve formaron con entusiasmo en la puerta de esta institución educativa para recibir esta donación.

Difícil estado de vulnerabilidad

Además, las madres de familia agradecieron a Exitosa por estas mochilas, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad que muchas veces ha complicado el desempeño de sus pequeños en el colegio. De hecho, debido a que este colegio se encuentra en una de las zonas más altas de VMT, algunos niños deben caminar hasta media hora para poder asistir a sus clases.

No obstante, dicho inconveniente no les parece el más grave de todos, sino los problemas que tienen para solventar los gastos que amerita la educación de los menores. Como se recuerda, el gasto escolar aumentó en un 40% para este nuevo año, por lo que las madres de familia no dudaron en reiterar su agradecimiento.

"Gracias por venir a apoyarnos. También tenemos que gastar en uniforme. Ustedes ya nos están apoyando en algo", dijo una de ellas. "No podemos comprar cuadernos, necesitamos apoyo. Yo solo he comprado 2 cuadernos, pero ahora sí va a poder estudiar mi niña", agregó otra.

De este modo, Exitosa culmina su tercera visita del día a uno de los distritos que recorrerá para entregar kits de útiles escolares. Así como estas familias de VMT de la institución educativa Manuel Casalino Grieve, otros niños también serán beneficiados con esta noble iniciativa para recibir de buena manera una nueva edición del año escolar.