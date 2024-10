¿Adiós, Coldplay? Chris Martin anunció el fin de la icónica banda: "Es importante tener límites"

Malas noticias para los fans de Coldplay. El vocalista de la banda, Chris Martin, reveló que los planes a futuro para el grupo incluyen un retiro definitivo de los escenarios. Esta noticia ha causado gran intriga entre sus seguidores, quienes estarán atentos ha una posible separación de sus integrantes.

Durante una entrevista con Zane Lowe, el famoso cantante de 47 años expresó que él, junto a Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey, han decidido poner un límite a su producción discográfica. Por tal motivo, reveló en qué contexto ocurriría lo mencionado.

Tras ello, el cantante hizo una comparación respecto a famosas producciones de la historia. Esto debido a que fue consultado por el número de álbumes que tendrá en total la banda, lo que fijaría el cierre absoluto para su historia con más de 27 años en escena.

No obstante, Martin precisó que continuarán realizando giras con los últimos dos álbumes que le restan. Recordemos que, el próximo viernes 4 de octubre, la banda lanzará un nuevo álbum titulado 'Moon Music' (Música lunar).

Además, dejó entrever que, a pesar de que Coldplay se separe, él podría continuar creando música como solista. Esto podría augurar una luz de esperanza para los fanáticos de la banda, debido a que el artista es la voz oficial que produjo innumerables hits a lo largo de su carrera.

"Eso seguirá así de alguna manera, pero hay algo en Coldplay, no sé de dónde vienen las canciones. No sé de dónde vienen las ideas, pero eso me ha estado llegando desde hace unos cuatro o cinco años. Es como si dijera 'tienes que terminar así', y confío en eso igual que confío en las canciones", señaló.