Anitta hace temblar a Peso Pluma con su electrizante perreo: Así fue la reacción de Nicki Nicole

A solo tres días del lanzamiento de 'Bellakeo', los artistas Peso Pluma y Anitta presentaron su nuevo tema en TikTok in The Mix, marcando un hito como el primer evento musical global en vivo organizado por Billboard. Aunque la canción ha cosechado éxito en plataformas digitales, la atención se desvió hacia el comportamiento peculiar del novio de Nicki Nicole, durante la actuación.

'Bellakeo' en vivo

El evento, que contó con destacados artistas como Cardi B, Niall Horan, Anitta, Peso Pluma y Charlie Puth, tuvo lugar el 10 de diciembre en Sloan Park, Mesa, Arizona. Billboard, a través de su cuenta oficial en TikTok, compartió un breve video de la actuación de Anitta y Peso Pluma, generando una respuesta viral y cientos de comentarios por parte de los usuarios.

¿Peso Pluma se incomodó?

A pesar de la energía positiva de la presentación, la conversación en redes sociales se desvió hacia el comportamiento de Peso Pluma en el escenario. Según usuarios de TikTok y otras plataformas, el mexicano mostró signos de nerviosismo, atribuido a la belleza y sensualidad de la cantante brasileña Anitta.

No solo eso, sino que en cada instante, despreció los movimientos de baile de Anitta, evitó el contacto físico y visual, centrándose en cantar mientras dirigía su mirada hacia el suelo, sus zapatillas o cualquier otro ángulo que no involucrara a la cantante.

Reacciones en redes sociales

Usuarios de TikTok expresaron sus opiniones sobre la actuación de Peso Pluma, algunos haciendo comentarios humorísticos sobre su aparente nerviosismo. Comentarios como "Esa Anitta no respeta ni a su madre, se nota que Nicky tiene controlado a PP" y "Peso Pluma: tranquilo Ned, piensa en la biblia" se volvieron virales, generando un debate en línea.

La reacción de Nicki Nicole

Mientras algunos especulaban sobre la causa del comportamiento de Peso Pluma, destacando su personalidad extrovertida, los fans salieron en su apoyo. Algunos subrayaron que el intérprete demostró respeto hacia su novia, la rapera argentina Nicki Nicole, quien también se encontraba en el evento, muy atenta a la polémica presentación.

Es importante resaltar que, desde su lanzamiento, 'Bellakeo' ha ganado una recepción positiva en plataformas de música y YouTube, alcanzando casi 4 millones de reproducciones.

La presentación de 'Bellakeo' durante TikTok in The Mix no solo marcó un éxito musical sino también generó un inesperado debate en las redes sociales. Mientras la colaboración entre Peso Pluma y Anitta sigue cosechando éxitos, el peculiar comportamiento del artista durante el evento ha mantenido a los fanáticos hablando y especulando en línea.