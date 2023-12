Makanaky se compara con Castillo: "Si pudo ser presidente ¿por qué no puedo ser gerente de Educación?"

Einer Gilbert Alva León, conocido popularmente en el ambiente artístico como Makanaky, sigue causando polémica pues hace poco fue designado como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Sin embargo, fue destituido pocas horas después y en respuesta a ello, el influencer se comparó con Pedro Castillo.

El tiktoker brindó una entrevista una conocida radio de Trujillo para comentar sobre su destitución como funcionario público. Es así que, el locutor le preguntó directamente si Arturo Fernández, alcalde Provincial de Trujillo, le dijo de forma presencial que ya había emitido la resolución de su nombramiento.

Ante esto, Makanaky dijo que él no estaba enterado de nada y que apenas el lunes pasado tuvo un encuentro con el burgomaestre en un parque de la ciudad.

"Yo no sabía nada yo, todo lo estaba haciendo a escondidas... yo ni enterado estaba (...) Mi paisano a veces se loquea... put..." , dijo de forma airada.

Enseguida el hombre de prensa le consultó si sentía que Fernández se estaría aprovechando de su imagen para generar controversia, recibiendo una respuesta afirmativa de la figura de redes sociales.

"Yo creo que sí ha estado utilizando mi imagen. Me mencionaba, me está utilizando, siento que utiliza mi nombre artístico, no es justo que haga eso... Yo quise ayudar a los niños en la educación", mencionó.