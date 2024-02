BAFTA 2024: Robert Downey Jr. ganó como mejor actor de reparto y se consolida como candidato al Oscar

18/02/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El actor americano, Robert Downey Jr. logró sumar una presea más por su increíble actuación en Oppenheimer. Esta vez, el reconocimiento fue dado en los BAFTA 2024, consiguiendo ganar como mejor actor secundario. Con el Globo de Oro y el Critic's Choice Award que ganó recientemente, emerge como un fuerte candidato para llevarse el premio Oscar.

Esta es la segunda vez que gana y la tercera vez que es nominado. Su primera nominación y victoria fue en la categoría de protagonistas por su papel como Charles Chaplin en 1993. La segunda vez que fue reconocido sucedió en 2009 en la misma por su interpretación del actor australiano Kirk Lazarus.

Downey Jr. se llevó el galardón por su actuación en 'Oppenheimer', superando a los nominados Robert De Niro por 'Killers of the Flower Moon', Jacob Elordi por 'Saltburn', Ryan Gosling por 'Barbie', Paul Mescal por 'All of Us Strangers' y Dominic Sessa por 'Los restos'.

Discurso tras victoria

Robert Downey Jr. subió al estrado, dando un discurso conmovedor al recordar todas las películas en las que ha participado a lo largo de su carrera.

""Les voy a contar toda mi vida en 30 segundos. Esta es la historia. Cuando tenía 15 años quería ser Peter O'Toole. Cuando tenía 25 años, trabajé para Richard Attenborough con Anthony Hopkins. Cuando tenía 35 años, finalmente entendí por qué Dickie pensaba que Tony sería un mejor modelo a seguir para mí que Peter, cuando tenía 42 años, hice dos películas para Guy Ritchie y aprendí a hacer grandes películas de Hollywood con un estilo británico y civilizado. Luego interpreté a un tipo, llamado Tony durante 12 años. Hace poco Christopher Nolan me sugirió que intentara un enfoque discreto como último esfuerzo para resucitar mi menguante credibilidad", exclamó RDJ.

Al finalizar con su recuerdo del gran camino actoral que tuvo, agradeció al cast y a sus colegas nominados.

"Comparto este premio con mis compañeros nominados. Este ha sido un año excepcional. Se lo debo a Christopher Nolan, Emma Stone, y Cillian Murphy. El elenco y el equipo, Universal, WME y, sinceramente, la influencia británica. Y coloco esto a los pies de mi amada Susan Downey. Gracias"

Oppenheimer

Oppenheimer, dirigido por el renombrado cineasta Christopher Nolan, se adentra en los laberintos morales y científicos que rodearon el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Ambientada en los turbulentos años de la década de 1940, la película sigue de cerca la vida y el trabajo del físico teórico J. Robert Oppenheimer, interpretado magistralmente por Cillian Murphy.

La trama se centra en el complicado dilema ético al que se enfrenta el físico al liderar el proyecto Manhattan, un esfuerzo masivo para desarrollar la primera arma nuclear.

A medida que avanza la historia, el filme explora las tensiones entre el deseo de acabar rápidamente con la guerra y las preocupaciones sobre las devastadoras consecuencias humanitarias y medioambientales de la bomba atómica.

En una película espectacular, y con un cast repleto de estrellas, el actor Robert Downey Jr. resaltó como el mejor actor de reparto, ganando el BAFTA y afianzándose como el favorito en los premios Oscar.