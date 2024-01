'La sociedad de la nieve' es nominada al Oscar 2024: Filme de tragedia en Los Andes podría llevarse dos estatuillas

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La película española de Juan Antonio Bayona, 'La sociedad de la nieve', consiguió ser nominada a los premios Óscar 2024. El filme de la tragedia aérea en Los Andes podría llevarse dos estatuillas a casa.

La cinta que narra la lucha de los supervivientes de la caída del avión en el que viajaba un equipo de rugby uruguayo fue nominada a mejor diseño de maquillaje y peluquería, y a mejor película internacional.

Nominación al Oscar 2024

Jack Quaid y Zazie Beetz fueron los actores encargados de presentar a la lista de candidatos a las 23 categorías de la 96° edición de los premio de la Academia de Hollywood.

Las nominaciones anunciadas hoy representan la primera vez que Bayona compite en la destacada categoría de película internacional. En esta, tendrá que enfrentarse a fuertes contendientes como la italiana 'Io Capitano', la británica 'The Zone of Interest', la japonesa 'Perfect days' y la alemana 'The teachers lounge'.

En la categoría de mejor diseño de maquillaje y peluquería, a cargo de Ana López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé, la película competirá con 'Golda', 'Maestro' y las películas más nominadas, 'Oppenheimer' (con 13 nominaciones) y 'Poor Things' (con 11 nominaciones).

La trama

El filme cuenta la historia de los 16 supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el cual transportaba a Chile a los integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo. Los jóvenes no iban solos, sino que varios de ellos fueron acompañados por sus familias y parejas.

El accidente aéreo ocurrió el 13 de octubre de 1972, en el Glaciar de las Lágrimas, una región andina donde las condiciones de vida eran prácticamente insoportables.

A pesar de enfrentar temperaturas extremas, avalanchas y tormentas de arena, los sobrevivientes lograron resistir durante 72 días, recurriendo a la ingesta de los cuerpos de sus compañeros fallecidos para alimentarse.

Reconocimiento internacional

Bayona, ganador de tres premios Goya, expresó su alegría por los reconocimientos que ha obtenido su película. Esta fue estrenada por primera vez en el Festival de Venecia en septiembre del 2023 y ha recibido una respuesta "abrumadora" del público. La película logró generar más de 51 millones de reproducciones en tan solo diez días desde su estreno en la plataforma Netflix.

En una entrevista reciente con EFE, el director compartió que el propósito de contar esta historia era "recuperar la memoria de los fallecidos", destacar la manera en que "se entregaron unos a otros" y centrarse en aspectos espirituales, demostrando "cómo a través de la herida nos curamos".

De esta manera, se reportó que la película 'La sociedad de la nieve' consiguió dos nominaciones para los Oscar 2024.