¡Dupla inesperada! Don Omar y Machine Gun Kelly cantan juntos 'Danza Kuduro'

En los Premios Lo Nuestro, se dio una de las colaboraciones más inesperadas de la noche, en donde Don Omar haría un dueto de su popular canción 'Danza Kuduro', junto a Machine Gun Kelly, en uno de los momentos más movidos de la noche para los que estuvieron presentes.

El espectáculo, que marcó la edición número 36 del prestigioso premio estadounidense, reunió a la pareja junto a Anitta y Wisin y Yandel en un mix latino que incluyó canciones como "Pobre diabla", "Nadie como tú" y "Salió el sol". Con la participación de 15 bailarines en el escenario y adoptando la estética de la película "Matrix", según detalla la información en el portal de Billboard, los artistas convocados protagonizaron uno de los momentos más destacados de la noche, el cual aún guardaba una sorpresa.

Al finalizar la presentación, Machine Gun Kelly apareció con una guitarra para unirse al grupo en la interpretación de "Danza Kuduro", un éxito que evocó la versión viral que el artista estadounidense presentó en España.

Don Omar fue premiado como 'Ícono Global', esto tras su espectacular carrera como intérprete, llenando los corazones de muchos seguidores suyos que han crecido con su música. Esa fue la razón por la que se presentaron los artistas mencionados anteriormente. Y tras sus interpretaciones, cuando le otorgaron el premio al referente, algunos de ellos se animaron a declarar en honor a lo que significó el puertorriqueño para ellos.

Annita fue la primera en pronunciarse, reconociendo al homenajeado como la persona que realmente puso el reggaetón en otro nivel, dándole una mayor relevancia a lo que el rapero hizo por la cultura que defiende en Latinoamérica y en el mundo.

"Tú no sólo has elevado el reggaetón, sino que lo has transformado a una dimensión global", mencionó la brasileña.