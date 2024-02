Cynthia Martínez celebra los premios póstumos otorgados a Pedro Suárez-Vértiz: "Lo siento cerca"

A poco más de un mes de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz, el cantante fue galardonado en los Premios Cape (organizado por la Cámara Peruana de la Música) y su esposa Cynthia Martínez destacó la gran trayectoria artística que tuvo su esposo durante toda su vida.

El fallecido músico fue considerado el 'Mejor artista de pop y rock' gracias a sus conocidos temas que han trascendido a través de varias generaciones.

En ese sentido Cinthia Martínez mencionó que Pedro tiene muy merecido los galardones que le fueron otorgados. "Sí, merecidísimo... Esto para mí es un lujo, soy una Pedrita, me siento una Pedrita", expresó.

En otro momento, Cynthia fue consultada por el homenaje en concierto que varios artistas nacionales le harán a Pedro Suárez-Vértiz y respecto a ello dijo que los organizadores fueron todos sus amigos y está muy feliz con ello.

Hace unas semanas Cynthia Martínez anunció en sus redes sociales que se realizará un concierto en homenaje al fallecido cantante en el Estadio San Marcos. Entre los artistas invitados destacan Eva Ayllón, Raúl Romero, Daniela Darcourt, entre otros.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cynthia Martínez elogio a sus fallecido esposo y resaltó que todos los peruanos quieren agradecerle y el homenaje fue incentivado por varios de los músicos peruanos que se presentarán este 16 de febrero en el Estadio San Marcos.

"Esposo es increíble el amor no solo de los que nos leen, sino el amor de todo un país que todos los días solo quiere agradecerte por todo lo que nos has dado. Es un honor para mí que desde el día uno me contacten por WhatsApp tantos artistas y músicos peruanos que se ponen a disposición para rendirte un homenaje y celebrar tu música", indica.