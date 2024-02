Madonna sufre aparatosa caída en concierto dado en Seattle a sus 65 años

20/02/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El 18 de febrero, en el Climate Pledge Arena de Seattle, California, Madonna ofreció un impresionante espectáculo durante su gira The Celebration Tour, deleitando a más de 18,300 personas con sus icónicos éxitos. Sin embargo, el evento se vio empañado por una aparatosa caída de la cantante de 65 años mientras interpretaba "Open Your Heart", durante una coreografía con una silla.

Durante la canción de una de sus canciones más emblemáticas, la cantante estaba sentada en una silla cuando uno de sus bailarines comenzó a arrastrarla. En un giro inesperado, el chico tropezó, provocando que tanto él como la intérprete cayeran al suelo del escenario.

Por suerte, el accidente no resultó en lesiones graves para Madonna, quien se reincorporó rápidamente con determinación y profesionalismo para retomar el espectáculo sin mayores contratiempos.

Triunfa con The Celebration Tour

A pesar de algunos contratiempos técnicos y errores en la ejecución durante el transcurso de esta gira, Madonna está experimentando un éxito rotundo con The Celebration Tour, una muestra de su larga carrera musical que abarca 42 años.

Esta gira comenzó el 14 de octubre de 2023 en The O2 de Londres, Reino Unido, y está programada para más de 80 presentaciones en total. Concluirá en abril de 2024 con cinco espectáculos destacados en la Ciudad de México, aunque se espera que se agreguen más fechas en otros países.

Carrera artística

Madonna, una destacada cantante, compositora y actriz estadounidense, ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento con su estilo único y su influencia en la cultura pop. Desde sus inicios en la década de 1980, ha sido reconocida por su capacidad para reinventarse constantemente y por su habilidad para fusionar diferentes géneros musicales en su trabajo.

La intérprete ha lanzado numerosos álbumes exitosos a lo largo de su carrera, incluidos "Like a Virgin", "True Blue", "Ray of Light" y "Confessions on a Dance Floor", entre otros. Sus canciones han dominado las listas de éxitos en todo el mundo y han ganado múltiples premios, incluidos premios Grammy.

Además de su música, Madonna también ha incursionado en el mundo del cine, actuando en películas como "Desperately Seeking Susan", "Evita" y "A League of Their Own". Su impacto en la moda y la cultura popular también es innegable, habiendo establecido tendencias y desafiado convenciones a lo largo de los años.

