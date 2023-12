¡Emocionada! Brunella Horna cuenta detalles inéditos de su maternidad: "La mejor etapa de mi vida"

15/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Brunella Horna se convirtió en madre hace unas semanas junto a Richard Acuña, y debido a eso tuvo que dejar la conducción de 'América hoy'. Sin embargo, llamó durante el programa de hoy con motivo del cumpleaños de Ethel Pozo y aprovecho en contar algunos detalles de su nueva faceta de maternidad.

La rubia llamó de sorpresa al magazine matutino con la intención de sorprender a Ethel, quien en un inicio no la reconoció, pero enseguida pudo recordar su voz y le deseó un feliz cumpleaños a su compañera de programa.

"Feliz cumpleaños. Estoy feliz y triste, por no estar allí contigo como los otros años. Te deseo lo mejor, que sea un año maravilloso, de muchos éxitos, amor y que pronto se nos cumpla el viaje a Colombia", dijo Brunella y Ethel se mostró muy emocionada.

Brunella cuenta detalles de su maternidad

La esposa de Richard Acuña fue consultada sobre como está llevando las primera semanas de maternidad y le dijo a Ethel que todo lo que le había dicho era muy cierto.

"Estoy muy bien, feliz, en la mejor etapa de mi vida, tú tenías razón (a Ethel), yo no te creía pero tenías razón, mi bebé es una maravilla solamente que no duerme mucho", reveló.

Por otro lado, se mostró con muchas ganas de volver a conducir el programa, pero aseguró que 'Papá Armando (productor de 'América Hoy') aún no la comenta nada al respecto. "No sé cuándo voy a volver, papá Armando no me ha dicho nada...", agregó entre risas.

Cabe resaltar que, al final la llamada todos se comprometieron a visitar a Brunella el martes 19 de diciembre. Incluso Christian Domínguez se hará presente, ya que anteriormente no pudo ir debido a compromisos laborales.

Janet y Ethel visitaron a Brunella tras dar a luz

Hace dos semanas, las dos conductoras de 'América Hoy' decidieron sorprender a Brunella en su departamento y tuvieron la oportunidad de conocer a Alessio (bebé de Brunella y Richard. En ese sentido, Janet aseguró que fueron invitadas por la rubia.

"Brunella nos llamó y nos dije 'vengan, vengan, tenemos el cuarto para recibirlos a ustedes' es amplia la habitación que tienen, así que fuimos al llamado, yo estoy ahí 24/7 para ayudarla", dijo muy emocionada.

De esta forma, Brunella Horna viene disfrutando las primeras semanas de su maternidad en su hogar y con compañía de su esposo Richard Acuña.