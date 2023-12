¡Lo volvió a hacer! Ethel Pozo rompe en llanto tras ser sorprendida por su cumpleaños en 'América Hoy'

Ethel Pozo está de cumpleaños y sus compañeros del programa 'América Hoy' no pudieron dejar de celebrar esta fecha tan importante. Brunella Horna, Janet Barboza y otros invitados sorprendieron a la hija de Gisela Valcárcel, quien se sintió tan conmovida que rompió en llanto.

La esposa de Julián Alexander cumple 42 años hoy viernes 15 de diciembre y sus amigas más cercanas, como Brunella Horna, Sofía Franco, Belén Estévez y demás, decidieron realizarle una sorpresa EN VIVO. En complicidad con la producción del programa, le realizaron un video conmemorativo.

El clip resaltan los momentos más importantes de la vida personal de Ethel, así como también, los pasajes más representativos de su carrera como comunicadora y figura de televisión. Después de ver la nota, Ethel soltó unas lágrimas de emoción.

Edson Dávila también la sorprendió con un ramo de flores, mientras que 'Choca' la felicitó y le pidió que siga celebrando la vida. Sofia Franco hizo lo propio dedicándole unas tiernas palabras. "Bendiciones. Esas lágrimas son de emoción y alegría, te queremos un montón", dijo la rubia.

En una reciente entrevista, la conductora fue directa al decir el motivo por el cual se la ha visto llorar muchas veces durante su programa "América hoy".

Acto seguido, prosiguió a explicar que tampoco es que llore por cualquier motivo, como mucha gente comenta hoy en día.

"Pero no lloro de cualquier cosa. Me hacen memes sobre que pierde Perú y Ethel llora, no lloro por eso. Keiko se separó de Mark y dicen: 'Ethel llora', no voy a llorar por eso pues, me emociono, pero no por cosas que no valen la pena", explicó.