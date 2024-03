¡Emotivo! Eiichiro Oda, creador de One Piece, se despide a Akira Toriyama: "Eras mi superhéroe"

El mundo del manga y anime está de luto tras la partida de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Hasta el momento, se registraron miles de menciones conmemorativas sobre el máximo exponente del género shonen, pero ninguna se acerca a la protagonizada por el autor de One Piece, Eiichiro Oda, quien calificó al fallecido artista como "su superhéroe".

En una sentida carta, Oda confesó que la noticia sobre el fallecimiento de su amigo causó un "enorme agujero en su corazón". Asimismo, se animó a revelar la mezcla de emociones que tuvo cuando lo conoció por primera vez, luego que la obra de Monkey D. Luffy ganara relevancia en la industria japonesa.

"Todavía se siente demasiado repentino. Siento como si un enorme agujero me atravesara el corazón. La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado muchísimo desde que era niño. Recuerdo claramente el día que me llamaste por mi nombre por primera vez. Recuerdo cuando me llamaste amigo por primera vez. Y recuerdo la última conversación que tuvimos", se lee en su misiva.