Ernesto Pimentel sorprende con impactante revelación: "Estuve a poco de una vida religiosa"

En el más reciente episodio de 'Café con la Cheves', el encantador Ernesto Pimentel, conocido por ser el creador de 'La Chola Chabuca', participó en una conversación reveladora. Exploró desde sus primeros días en el mundo artístico hasta momentos personales, incluyendo una ocasión en la que estuvo a punto de elegir una vida religiosa.

Bajo la luz del podcast, Ernesto Pimentel rememoró su infancia y sus primeros pasos en el mundo artístico. Sorprendentemente, reveló sus estudios iniciales en la Universidad de Champagnat para ser profesor, un camino que tomó antes de adentrarse en la Escuela de Arte Dramático, que lamentablemente cerró sus puertas.

Sin embargo, esto no frenó su determinación, ya que posteriormente incursionó en la Escuela Nacional de Ballet, convirtiéndose en profesor de expresión corporal.

El conductor de 'El reventonazo de la Chola' compartió anécdotas sobre su incursión en sucesos teatrales y su decisión de no aceptar un protagónico en 'Ritos' debido a la desnudez requerida.

Sorprendentemente, en aquel momento, Ernesto Pimentel estaba estudiando para ser profesor de religión, revelando que estuvo a punto de seguir una vida religiosa.

"Antes de la tele logro hacer algunos sucesos teatrales sin querer. Me llaman para hacer 'Ritos', una obra de danza/teatro, pero no acepto el protagónico porque querían que me desnude, yo estaba estudiando para ser profesor de religión, estuve a poco de una vida religiosa", contó.