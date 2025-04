Hemos quedado en conocernos en EE.UU.: Vocalista de Los Mirlos sobre futura colaboración con famosa banda europea

04/04/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En conversación con Exitosa, el líder y vocalista de Los Mirlos, Jorge Rodríguez, adelantó que, con motivos de su presentación en Coachella, se reunirán con los integrantes de la banda británica "Franz Ferdinand" para concretar una colaboración.

En diálogo con Katyusca Torres Aybar para el programa 'Exitosa Te Escucha', el vocalista de 'Los Mirlos' comentó que se viene una colaboración musical en conjunto con la banda británica 'Franz Ferdinand'. El grupo de rock coincidirá con la agrupación peruana en el festival Coachella.

Jorge Rodríguez comentó que si bien solo se tiene como adelanto una conversación, esperan que se concrete de manera oficial cuando se conozcan ambas agrupaciones musicales en Estados Unidos. Como se sabe, 'Los Mirlos' será parte de Coachella 2025, al igual que el grupo de rock.

El cantante nacional de la banda que ha compartido el arte y cultura de la amazonía peruana con el mundo, comentó que el conjunto británico estaba en busca de artistas internacionales y se fijaron en ellos por su música. Incluso cuando se presentaron en Perú, llegaron a replicar una de sus canciones.

Finalmente, el cantante de 'Los Mirlos' explicó que se darán todos los detalles apenas se concrete de manera oficial y después del festival de música a celebrarse en EE. UU. Asimismo precisó sobre las giras que realizaran y las futuras colaboraciones del grupo.

El vocalista contó que planean pasear su música por países como Chile, Argentina, Colombia, México e incluso estarán en Europa. También alentó a los seguidores que vean la película-documental que trata sobre la historia de la banda llamada 'La danza de Los Mirlos'.

¿Conoces a la banda 'Franz Ferdinand'?

La agrupación escocesa está conformada por su vocalista Alex Kapranos, el bajista Bob Hardy, los guitarristas Dino Bardot y Julian Corrie y el baterista Audrey Tait. La banda se enfoca en el rock, precisamente en el subgénero del indie; lo que explica su presencia en Coachella.

Su primer sencillo se lanzó en el 2004 y llevó el nombre de la banda en lo que significó su salto a la fama. De igual forma, la banda cuenta con varios temas que han generado gran expectativa en sus presentaciones como 'Take Me Out', 'This Fire' o 'Do You Want To'.

En resumen, se prevé una colaboración musical entre las agrupaciones de 'Los Mirlos' y 'Franz Ferdinand'. La banda peruana de cumbia y la agrupación de rock británica cerrarían su fusión musical luego de sus presentaciones en el festival de Coachella.