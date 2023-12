¡La descarta! Sergio Peña 'chotea' a Ale Balarezo tras ampay en su departamento: "No tengo relación con nadie"

Luego de varias semanas, Sergio Peña decidió romper su silencio y referirse al polémico ampay donde aparece junto a la modelo Alexandra Balarezo pasando la noche en su departamento.

El futbolista peruano se presentó en el programa de YouTube que conduce Jesús Alzamora donde no solo habló de su paso por la Selección Peruana sino de lo que realmente ocurrió la noche que fue ampayado junto a la exreina de belleza.

Es así que, durante la entrevista, el seleccionado nacional comenzó hablando de lo difícil que ha sido estar presente en la vida de su pequeña hija tras residir actualmente en Suecia por ser parte del club Malmö FF.

Sin embargo, llamó mucho la atención al mencionar a Alexandra Balarezo y asegurar que los medios de espectáculos le inventaron una relación sentimental con alguien que solo es su amiga.

"Me inventaron una relación porque mis amigas son mediáticas y ya me pusieron que 'Sergio Peña le presenta a su hija a su nueva pareja'. Yo no tengo un relación con nadie (...) Estábamos entre amigos y mi hija estaba ahí (...) Y salió que le presenté a mi hija a una (pareja), jamás le haría eso a hija", afirmó el deportista.