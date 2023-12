¡No es Gareca! Óscar Ruggeri sugiere a DT argentino para la Selección Peruana: "Es un técnico de la p*t* mar*"

11/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El campeón del mundo en México 1986, Óscar Ruggeri, se animó a sugerir al reemplazo de Juan Reynoso en la Selección Peruana tras los malos resultados en las Eliminatorias. Para sorpresa de todos, no se trató de Ricardo Gareca, uno de sus mejores amigos y el DT más exitoso en la 'Blanquirroja' durante el último tiempo.

¡Fuerte y claro!

En medio de rumores acerca de la presunta llegada de Gareca a la Selección Chilena, el exzaguero de la 'Albiceleste' nominó a uno de sus compatriotas, quien hasta hace poco dirigía a Argentinos Juniors.

A detalle, Ruggeri recomendó a Gabriel Milito como nuevo estratega de la 'Bicolor'. Según indicó, el citado entrenador ha mostrado ostentar "condiciones" para afrontar dicho reto.

"Si los peruanos me llamaran y me dijeran: Vamos a Argentina a buscar un entrenador, ¿a quién nos recomiendas? Yo les diría, vayan a buscar a Milito. (¿Por qué?) Porque tiene todas las condiciones de ser un entrenador de la p*t* mar*", declaró en 'Sin Cassette'.

Justamente, Óscar se animó a enumerar cada una de sus virtudes como estratega. "Seriedad, trabaja excelentemente bien, no tiene compromisos con nada ni con nadie, vivió de todo y lo dirigió Guardiola, de quien aprendió mucho", sostuvo.

"(¿Cómo jugaba Argentinos Juniors?) Muy bien, de los mejores que jugaban en Argentina. Y no solo eso, sino que aparecían chicos los cuales él mismo iba preparando. Creo que está hecho para una Selección Peruana. Me encantaría verlo", añadió en su intervención.

"Un proyecto claro"

En ese sentido, el exfutbolista recomendó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) insistir las veces que sean necesarias para que 'El Gabi' acepte su oferta. "(Si fuera peruano) vengo y me reúno con Milito hasta el último día, aunque me diga que no, insisto, insisto, hasta que me diga que sí", mencionó.

Del mismo modo, dijo que la FPF junto a su presidente, Agustín Lozano, deberían viajar a Buenos Aires con una propuesta atractiva no solo en materia económica, sino también en cuanto a lo deportivo. "Le deben decir: Nosotros los dirigentes no nos vamos a meter en nada, solo dinos que necesitas", indicó.

De esta manera, Óscar Ruggeri, exseleccionado argentino y amigo de Ricardo Gareca, nominó a Gabriel Milito para la Selección Peruana, quien hasta hace poco dirigía a Argentinos Juniors.