Mayra Goñi y Ricardo Mendoza tienen apasionado beso en nueva miniserie de 'Hablando Huevadas'

La vida amorosa de las personalidades del espectáculo siempre ha sido un tema de interés público. Recientemente, Mayra Goñi y Ricardo Mendoza anunciaron el fin de su relación, pero para sorpresa de muchos, reaparecieron juntos y cariñosos en la nueva miniserie de 'Hablando Huevadas'.

Poco después de confirmar su ruptura, Mayra Goñi y Ricardo Mendoza fueron captados en una nueva producción para el canal de YouTube 'Hablando Huevadas'. La miniserie navideña, titulada 'Hijo de...', muestra al comediante interpretando a un hombre que descubre que será padre.

En el adelanto, Ricardo Mendoza comparte momentos apasionados con Mayra Goñi, quien desempeña el papel de su pareja en la serie. El enigma reside en si este proyecto fue concebido antes o después de la declaración pública de su separación.

En medio de la incertidumbre, Mayra Goñi se pronunció para aclarar los rumores sobre su relación con Ricardo Mendoza. Confirmó haber salido con el comediante y enfatizó que su decisión de poner fin a la relación no estuvo relacionada con Nesty, un amigo cercano.

La actriz, en una entrevista, Mayra Goñi expresó: "Nosotros no hemos dado tanto detalle de nuestras vidas porque estuvimos conociéndonos y en algún momento decidimos que ya no porque obviamente yo vivo lejos, pero no tengo ningún problema con él, yo lo quiero demasiado y es lo único que voy a decir".