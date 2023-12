Samantha Batallanos confirmó el fin de su relación con Jonathan Maicelo: "No daré un paso atrás"

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos decidió confirmar, a través de sus redes sociales, el fin de su relación con Jonathan Maicelo, tras la reciente denuncia que presentó en la comisaría de San Isidro por maltrato físico y psicológico por parte del boxeador, alegando que tiene evidencia de los "manotazos y puñetes".

Terminó con Maicelo

"A la opinión pública el pasado jueves 7 de diciembre fui agredida física y psicológicamente por parte de mi ex pareja Jonathan Maicelo y el mismo día me dirigí a la comisaría de San Isidro a realizar la denuncia por maltrato físico y psicológico", se lee en una primera parte de su comunicado en Instagram.

Agradecida por el apoyo

Seguido a ello, la joven modelo explicó que no permitirá más maltratos hacia ella y que está decidida a no volver con la persona que consideraba "la amaba completamente". También aprovechó en agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus amigos, familiares y seguidores, por "el mal momento que atraviesa".

"No permitiré ningún tipo de agresión de parte del señor, comentar que mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión. En este momento me encuentro mal emocionalmente por todo lo ocurrido, agradezco a los medios de prensa y seguidores por su preocupación y gran apoyo", concluyó.

Denuncia agresión

La exmiss Grand Perú llegó el pasado viernes, 8 de diciembre, a la oficina de familia de la comisaría de San Isidro para detallar que fue objeto de varios golpes en su cuerpo, incluyendo un contundente impacto en su ojo derecho, dentro de un vehículo estacionado frente al establecimiento Maicelo Restobar.

"En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas", se lee en el parte policial que compartió Trome.

Además, en el programa 'Magaly TV: La Firme' se revelaron escenas donde el boxeador está recostado sobre una pared y con una actitud defensiva, ya que encara a su pareja por no hacerle caso. "A mí me llega al pin**o, tú la cagaste, te pedí un favor y no me hiciste caso", dice de forma agresiva.

De esta manera, Samantha Batallanos decidió poner fin a su relación con Jonathan Maicelo luego de que lo denunciara de maltrato físico y psicológico. Asimismo, reiteró que no está dispuesta a dar marcha atrás en su decisión.