Milett Figueroa no descarta la idea de ser madre junto a Marcelo Tinelli en el 2024

21/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Milett Figueroa ha compartido abiertamente su perspectiva sobre la posibilidad de convertirse en madre junto al famoso conductor Marcelo Tinelli en el año 2024. Esta declaración ha generado especulaciones y ha despertado el interés de sus seguidores, quienes buscan conocer más detalles sobre los planes y expectativas de esta potencial futura familia.

El inicio de una historia

La presencia de Milett Figueroa en el reality 'Bailando 2023' en Argentina no solo la consagró como una destacada participante sino que también la vinculó sentimentalmente con el presentador Marcelo Tinelli. Aunque en un principio mantuvieron silencio sobre su relación, eventos compartidos y públicos besos en el set revelaron la verdad detrás de los rumores de romance.

Inicialmente como pareja de baile de Martín Salwe, Milett Figueroa pronto trascendió ese rol para convertirse en una participante destacada por derecho propio. No obstante, lo que más llamó la atención fue la conexión especial que surgió entre ella y el reconocido presentador argentino, Marcelo Tinelli.

Del silencio a la confirmación

A pesar de intentar mantener discreción al principio, Milett y Marcelo dejaron que la realidad se manifestara. Eventos sociales compartidos y, finalmente, tiernos besos en el set de 'Bailando 2023' confirmaron su romance ante el público y la prensa.

Separados en Navidad

Sin embargo, este año la pareja no podrá celebrar juntos la Navidad. Milett Figueroa regresará a Perú mientras Marcelo Tinelli permanece con su familia en Argentina. A pesar de la distancia, ambos han expresado su deseo de disfrutar del tiempo que tienen juntos.

Predicciones y deseos futuros

Las predicciones de algunos videntes sobre la posibilidad de que Milett Figueroa tenga un hijo con Marcelo en 2024 han generado sorpresa. Ante estas especulaciones, la modelo peruana no descartó la idea y expresó que, aunque no había escuchado las predicciones, no sabe qué depara el futuro.

"Bueno, yo la verdad es que no había escuchado esas predicciones, pero la verdad es que uno nunca sabe las bendiciones que te puede mandar Dios yo no sé lo que pueda pasar el próximo año", expresó.

Proyectos laborales como prioridad

En una entrevista, Milett Figueroa aclaró que, por el momento, su enfoque está en proyectos laborales. Aunque admitió el deseo de ser madre, enfatizó que no ha tenido conversaciones al respecto con Marcelo Tinelli y que están viviendo su relación de manera natural.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han protagonizado un romance que ha capturado la atención del público y los medios. A pesar de los rumores y las predicciones, la pareja parece estar centrada en disfrutar el presente y avanzar paso a paso. El 2024 podría deparar sorpresas, pero por ahora, ambos artistas prefieren concentrarse en sus carreras y en el amor que comparten.