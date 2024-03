Monique Pardo pide ayuda por su vida y genera alarmante entre usuarios: "No me dejen morir"

La recordada Monique Pardo ha generado alarma a sus seguidores luego de compartir una alarmante publicación en sus redes sociales. La exvedette empleó su perfil de Facebook para pedir a todos que oren por ella y no la dejen morir. El preocupante mensaje estaría vinculado a las secuelas que le habría dejado su aparatosa caída durante un programa de Gisela Valcárcel.

La tarde del último domingo, la artista de 67 años compartió una fotografía que dejaba en evidencia que se encontraba canalizada. De acuerdo a la descripción de la publicación, alrededor de la 1:00 de la tarde habría sido trasladada hasta el Hospital Edgardo Rebagliati debido a su grave estado de salud.

"Estoy muy mal, me llevaran a Rebagliati", se lee en la publicación de Facebook que ha generado decenas de comentarios.

Ante lo que sería un grave escenario, Monique Pardo no dudo en pedir la ayuda de sus seguidores. Por lo que, les pidió que hagan una cadena de oración, con un particular tono de urgencia.

"Recen por mí, no me dejen morir", mencionó en su publicación que ha generado decenas de comentarios y cientos de reacciones por parte de sus seguidores.

Sin embargo, esto no fue todo lo que compartió la exvedette. Y es que, además de su fotografía, compartió el video de su famosa caída suscitada en el 2021 durante un programa de baile. Como se recuerda, la también cantante ha señalado múltiples veces que ese accidente generó graves repercusiones en su estado de salud.

La artista peruana ha estado persiguiendo una compensación económica por parte de Gisela Valcárcel después del accidente severo e inesperado que sufrió en el set de televisión hace algunos años.

Como resultado, la cantante llevó a juicio a la 'Señito' en un intento por hacerla responsable de lo ocurrido, aunque esto no se concretó. En una entrevista con el periódico El Popular, la exvedette compartió el tormento que enfrenta día tras día.

"Mi salud está deteriorada. Tengo insuficiencia cardíaca y ya tenía la lesión cuando me aventaron (en el programa de Gisela Valcárcel), ya tenía síntomas, pero no lo detectaron. Lo único que hicieron fue llevarme porque Julie Freundt se los exigió a gritos, gracias Julie, por ti sigo viva. Y ella me conectó con Apdayc para ayudarme", expresó.