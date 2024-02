Monique Pardo revela preocupante estado de salud y pide ayuda para pagar su tratamiento: "Estoy grave"

La gran intérprete de 'Caramelo', Monique Pardo, utilizó las redes sociales para revelar que se encuentra atravesando por una delicada enfermedad que está afectando su estado de salud. La artista pidió ayuda a todos sus seguidores para poder conseguir pagar su tratamiento.

El último sábado, la exvedette compartió a través de su cuenta de Facebook un preocupante mensaje que dejó impactada a la ciudadanía que la recuerda como una mujer alegre y llena de vida.

Ante este escenario, La República se contactó con la artista para conocer de cerca lo que le ocurre y el panorama con el que se encontró generó una serie de interrogantes. Una vez más, Monique volvió a responsabilizar al programa de Gisela Valcárcel por las consecuencias de la aparatosa caída que sufrió en medio de una presentación.

"Mi salud está deteriorada. Tengo insuficiencia cardíaca y ya tenía la lesión cuando me aventaron (en el programa de Gisela Valcárcel), ya tenía síntomas, pero no lo detectaron. Lo único que hicieron fue llevarme porque Julie Freundt se los exigió a gritos, gracias Julie, por ti sigo viva. Y ella me conectó con Apdayc para ayudarme", expresó.

Como se sabe, la artista peruana ha estado persiguiendo una compensación económica por parte de Gisela Valcárcel después de un accidente severo e inesperado que sufrió en el set de televisión hace algunos años.

Como resultado, la cantante llevó a juicio a la 'Señito' en un intento por hacerla responsable de lo ocurrido, aunque esto no se concretó. En una entrevista con el periódico El Popular, la exvedette compartió el tormento que enfrenta día tras día.

Monique Pardo se encuentra en una condición estable en términos generales. No obstante, ha mencionado experimentar intensos dolores en el pecho, lo que la obliga a depender de una silla de ruedas. A pesar de este dolor persistente, ha expresado gratitud hacia aquellos que la ven en la calle haciendo esfuerzos por caminar.

"Me duele la parte de mi corazón, estómago y abdomen, son unos dolores eternos. Yo no vivo, yo sobrevivo. Yo no puedo pararme y tengo que estar en silla de ruedas, pero yo me paro y camino. La gente me grita y me alienta, se alegra de verme caminar", finalizó.