Gustavo Adrianzén: Premier aboga por una colaboración eficaz entre la Policía y el Ministerio Público

11/03/2024 / Exitosa Noticias / Política

En medio de un escenario de preocupación por la seguridad ciudadana en el Perú, el primer ministro Gustavo Adrianzén destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre dos instituciones clave: la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. Esta colaboración efectiva es fundamental para garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante la delincuencia y el crimen organizado en el país.

"Tenemos que mejorar la relación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Necesitamos que el fiscal le diga al policía dónde falló, o que el policía le diga al fiscal qué es lo que él debía hacer y no hizo", señaló en Sin Medias Tintas.

El premier enfatizó la necesidad de un intercambio de información fluida y una retroalimentación constructiva entre ambas entidades. Según sus declaraciones, la cooperación activa y transparente para identificar deficiencias en la investigación y el proceso judicial podría ayudar a mejorar la efectividad de la aplicación de la ley y garantizar una mayor seguridad para todos los ciudadanos.

En tregua con el Congreso

Tras su reciente nombramiento como jefe del Gabinete Ministerial, Adrianzén afirmó su intención de entablar conversaciones con todas las bancadas presentes en el Congreso, seguido por los partidos políticos que no cuentan con representación en la legislatura.

Asimismo, abordó la posibilidad de solicitar facultades delegadas al Congreso de la República. Esta medida permitiría al gobierno tener la capacidad de legislar en áreas específicas de manera más expedita y efectiva. Sin embargo, de no ser aceptada, Adrianzén aseguró que el Ejecutivo se encargaría de continuar con otros proyectos de interés nacional.

"Estamos evaluando la posibilidad de presentar una solicitud para que el Congreso nos apruebe facultades delegadas, pero si no fuera así, lo que podríamos presentar son proyectos ya vistos para que se tramiten con carácter de urgente", agregó.

Seguridad ciudadana

El premier Adrianzén aseguró que revisó el "Plan Perú Seguro" y, en los próximos días, se estarían aproximando los primeros resultados de este conjunto de estrategias que se vienen implementando para combatir la inseguridad ciudadana. Asimismo, afirmó nuevamente su apoyo al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, pese a la moción de interpelación presentada por el Congreso de la República.

"Las críticas que han recaído sobre la gestión del ministro son conocidas. En algunos casos, yo me permitiría creer que pueden ser no coincidentes con el esfuerzo que se viene haciendo. Para mí es sumamente complejo. No se trata de personas, se trata de planes, acciones concretas", señaló.

Con la preocupación latente por el aumento de la criminalidad organizada, las palabras del primer ministro Gustavo Adrianzén acerca de la necesidad de fortalecer la colaboración entre la Policía Nacional y el Ministerio Público resultan en un enfoque integral para abordar uno de los mayores retos para el país: la seguridad ciudadana.