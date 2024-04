¡Quiere que lo deje en paz! Padre de Shakira le habría pedido que no escriba canciones para Piqué

13/04/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La ruptura entre Gerard Piqué y Shakira continúa dando de qué hablar luego de que la cantante colombiana haya decidido escribir unas cuantas canciones dedicadas a su expareja. Sin embargo, esta iniciativa no habría sido tomada de manera favorable por su padre.

¿Qué dijo el padre de Shakira?

De acuerdo a un medio local, el papá de la artista, William Mebarak, le habría pedido que deje de componer y dar entrevistas que ataquen al futbolista. Según se informó, esto se debería a que busca velar por el bienestar de Milan y Sasha.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Mebarak ha intentado ser un mediador en la relación de la intérprete de 'Loba'. El medio local señaló que anteriormente ya se ha comunicado con Piqué para pedirle que "baje las tensiones" con la cantante colombiana.

Las peticiones del padre de Shakira serían producto del deteriorado estado de salud que presenta como consecuencia de la hidrocefalia que padece.

"Consciente de que su salud se deteriora día a día debido a la hidrocefalia con presión normal diagnosticada desde mediados de 2022, William Mebarak ha formulado una petición final al padre de sus nietos. Ha solicitado al ex futbolista que deje atrás resentimientos pasados con su hija y que ambos intenten mejorar su relación por el bienestar de Milan y Sasha", mencionó.

Shakira admite sentir vergüenza de sus canciones

Durante su participación en el canal de YouTube, First we feast, en el que promocionaba su disco 'Las mujeres no lloran', la colombiana habló de algunos temas, entre ellos su evolución como artista. La barranquillera piensa que su estilo era muy desenfadado.

"Era demasiado exagerada, como muy barroco, ¿sabes?. Demasiado Shakira", aseguró.

Y a diferencia de lo que muchos de sus fans pueden pensar, a Shakira le gusta más su reciente faceta en comparación de sus inicios, pues piensa que su estilo y su voz tienen un estilo diferente.

"Después de mis embarazos, mi voz se hizo más grave y completa. Además, mis elecciones son más madura porque he evolucionado como mujer, como persona y mi inteligencia ha madurado también", agregó.

Cabe resaltar que en su nuevo disco, Shakira incluyó su tema 'Última', canción que los fanáticos han interpretado como su última de dedicatoria al padre de sus hijos luego de sus exitosos temas.

De esta manera, un medio local de España dio a conocer que el padre de Shakira le habría pedido que no escriba canciones para Piqué.