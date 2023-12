¡Se pronuncia! Ale Fuller responde a Renato Rossini Jr. tras ser ampayados besándose en su departamento

Ale Fuller reapareció ante cámaras luego de haber protagonizado un polémico ampay con Renato Rossini Jr. en el departamento que anteriormente ella compartía junto a su exprometido Francesco Balbi ¿Qué dijo?

La influencer decidió aprovechar las cámaras de un conocido programa de espectáculos para romper su silencio y aclarar lo que realmente sucedió con el hijo de Renato Rossini.

Según sus propias declaraciones, se encuentra a punto de cumplir cinco meses soltera, asegurando además, que las imágenes que se vieron en 'Magaly TV, La Firme' están sacadas de contexto puesto que recién está conociendo al tiktoker de 24 años.

"Esta semana ya van a ser cinco meses que estoy soltera. A Renato lo estoy conociendo recién (...) Una cosa no tiene nada que ver con la otra (...) Es muy fácil sacar de contexto una imagen, es muy fácil tergiversar una situación", declaró ante el medio.

Asimismo, recalcó que tanto ella como Renato Rossini Jr. saben perfectamente lo que ocurrió la noche en que los 'urracos' de Magaly Medina los ampayaron aparentemente besándose.

"Tanto Rena como yo sabemos perfectamente lo que ha pasado, como se ha sacado de contexto y entiendo (...) Por eso no me he desgastado en intentar explicar o intentar justificar (...) porque soy soltera desde hace cinco meses", señaló.