Sheyla Rojas revela su lista de deseos por Navidad: "Viajes, joyas y lujos" ¿Si no next?

19/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Con la Navidad aproximándose, las figuras destacadas de la farándula peruana están inmersas en los preparativos para vivir una festividad especial. Entre ellas, Sheyla Rojas, actualmente radicada en México junto a su pareja, Luis Miguel Galarza, más conocido como Sir Winston, quien reveló su lista de deseos para la temporada festiva en una videollamada exclusiva con el programa 'América Hoy'.

Deseos de Sheyla para la Navidad

Consultada acerca de sus deseos navideños, la exconductora de televisión no dudó en expresar su deseo por viajes, joyas y lujos. "Lo que a mí me gustaría, obviamente que él sabía que quería a mi hijo aquí, y ese es un gran regalo para mí. Además, que obviamente quiero viajes, joyas y lujos. Eso no puede faltar, obvio ", afirmó sin titubeos, dejando entrever su predilección por experiencias y objetos exclusivos.

Frente a la revelación de Sheyla Rojas, la totalidad de los presentadores en 'América Hoy' se mostraron completamente asombrados y estallaron en carcajadas.

Una Navidad especial

Sheyla Rojas anticipa una Navidad excepcional este año, ya que compartirá la festividad junto a sus seres queridos en México. La popular influencer peruana anunció la llegada de su hijo, Antoñito, para celebrar juntos el 25 de diciembre. "Viene mi hijo, también la familia de Luis (Sir Winston), va a ser una Navidad especial", contó en exclusiva para 'América hoy'.

Así luce su mansión por Navidad

Durante la conexión con 'América Hoy', Sheyla Rojas también compartió cómo ha decorado su lujosa residencia para la Navidad. La propiedad, ubicada en una exclusiva zona alejada de la ciudad, dejó asombrados a los conductores del programa por su amplitud.

Cada rincón de la lujosa mansión está imbuido con la temática navideña, desde la meticulosidad de los detalles en la puerta principal hasta la profusión de juegos de luces especialmente dispuestos para la ocasión. Sin embargo, lo que captó la atención de todos fue el impresionante tamaño del árbol de Navidad. "El árbol mide 5 metros", confirmó Sheyla Rojas, resaltando la majestuosidad de la decoración.

Sheyla Rojas, en su residencia mexicana, se prepara para una Navidad cargada de lujo y emociones. Con sus deseos de viajes y lujos, la influencer espera compartir momentos especiales con su familia y seres queridos. La espectacular decoración navideña en su casa refleja la dedicación y el espíritu festivo que envuelve esta temporada. Sin duda, la Navidad de Sheyla Rojas promete ser una experiencia única y memorable.