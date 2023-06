¿Se viene la boda? Sheyla Rojas y 'Sir Winston' llegan a Perú para reunirse con Antonio Pavón

Nos visitan desde tierras mexicanas. La ex chica reality Sheyla Rojas y su pareja, el empresario Luis Galarza Muro, más conocido como 'Sir Winston', llegaron a Perú pasar unas cortas vacaciones por el Día del Padre junto a Antonio Pavón. Según imágenes de "Amor y fuego", todos tuvieron varias reuniones por separado en diversos restaurantes de la capital.

En imágenes que emitió hoy el programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, se informó que Sheyla llegó ayer al Perú. Luego de unas horas, se dejó ver en un restaurante miraflorino junto a Sir Winston y a los pocos minutos llegó Joyce, la pareja de Antonio Pavón, junto al pequeño hijo de este.

Ellos estuvieron compartiendo un almuerzo, pero antes de entrar al local de comida, Sheyla fue abordada por los reporteros de espectáculos, quienes le consultaron sobre su sorpresiva visita a Perú.

Seguido de esto, el hombre de prensa le consultó sobre si su pareja ya le había pedido la mano, a lo que Sheyla reaccionó mostrando su dedo vacío, dando a entender que aún no, pero también respondió de forma burlona.

"En realidad no le puedo meter presión. Pero aquí entre tú y yo, sabes que si le voy a meter presión, pero solo en privado porque en público diré que ya no me quiero casar", dijo la rubia entre risas.