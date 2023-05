The Weeknd: cantante anuncia su álbum de despedida y planea un cambio de imagen

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante canadiense Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, estaría por abandonar la escena musical por un tiempo, pues anunció que lanzará su último álbum musical, con el que planea deshacerse completamente de su nombre artístico que lleva desde hace más de 10 años. Cabe resaltar que el artista llegará a Lima en octubre para brindar un concierto como parte de su gira "After hours til down tour".

Esta no es la primera vez que The Weeknd ha jugado públicamente con la idea de cambiar su nombre artístico. El año pasado, mientras conversaba con los fanáticos en Twitter antes del lanzamiento de su video musical 'Out of time', el cantante tuiteó: "Ustedes son muy graciosos. Siento que debería cambiar mi nombre artístico a Abel en este momento jajaja".

Ya sea que se haga llamar The Weeknd o Abel u otra cosa, el cantante sugirió previamente que su nuevo álbum es parte de una trilogía, una que los fanáticos han especulado que incluye su álbum after hours de 2020 y Down Fm de 2022.

También es importante resaltar que esto no significa que el exnovio de la supermodelo Bella Hadid se retire completamente de la escena musical, pues según reveló, no descarta seguir haciendo música mediante una nueva identidad. "Estoy pasando por un camino catártico en este momento. Estoy llegando a un punto en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd", reveló a W Magazine.

The Weeknd llega a Perú, esto es todo lo que se sabe

El intérprete de "Save Your Tears" anunció las nuevas fechas de su gira "After Hours til dawn tour" y confirmó que se presentará en Lima el próximo 22 de octubre en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. En su paso por Latinoamérica también brindará conciertos en las ciudades de Guadalajara, Buenos Aires y Monterrey.

Esta es la primera vez que los fans peruanos de The Weeknd tendrán la oportunidad de disfrutar de dos de los discos más exitosos de su carrera: After Hours (2020) y Dawn FM (2022).

Su gira internacional es una de las mayores producciones de la carrera del artista pues su gran propuesta combina elementos del teatro y las artes escénicas a fin de recrear una noche de fiesta en un club, en la que se fusiona mundos sonoros y visuales.

Esta estelar presentación es la primera en incluir tecnología Web 3.0 de vanguardia, de la mano de Binance, la interfaz digital de intercambio de criptomonedas más importante del mundo. Los asistentes del concierto recibirán NFT de recuerdo y con ello obtendrán acceso a una colección exclusiva para la gira.