¡Confirmado! The Weeknd dará concierto en Lima este 22 de octubre

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El intérprete de "Save Your Tears" anunció las nuevas fechas de su gira "After Hours til dawn tour" y confirmó que se presentará en Lima el próximo 22 de octubre en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. En su paso por Latinoamérica también brindará conciertos en las ciudades de Guadalajara, Buenos Aires y Monterrey.

La venta de entradas para su concierto iniciará su etapa de preventa con la tarjeta BBVA este 9 y 10 de marzo a las 10am a través de la plataforma de Teleticket. La venta general se dará el sábado 11 de marzo, mediante la misma web.

Esta es la primera vez que los fans peruanos de The Weeknd tendrán la oportunidad de disfrutar de dos de los discos más exitosos de su carrera: After Hours (2020) y Dawn FM (2022).

Su gira internacional es una de las mayores producciones de la carrera del artista pues su gran propuesta combina elementos del teatro y las artes escénicas a fin de recrear una noche de fiesta en un club, en la que se fusiona mundos sonoros y visuales.

Esta estelar presentación es la primera en incluir tecnología Web 3.0 de vanguardia, de la mano de Binance, la interfaz digital de intercambio de criptomonedas más importante del mundo. Los asistentes del concierto recibirán NFT de recuerdo y con ello obtendrán acceso a una colección exclusiva para la gira.

La gira celebra el álbum After Hours de The Weeknd (2020) y su exitoso sencillo "Blinding Lights" que fue nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960, "The Twist". Así como su aclamado álbum Dawn FM (2022). Los artistas Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas como artistas invitados.

Donación a la ONU

Como se sabe, The Weeknd es embajador de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el cual busca responder ante la crisis mundial del hambre.

En esta ocasión, el artista destinará a la causa un dólar por cada entrada vendida en su gira por Latinoamérica; en el caso de Reino Unido y demás países de Europa ocurrirá lo mismo, pero en libras esterlina y euros, respectivamente. Estos fondos serán dirigidos al Fondo Humanitario XO.