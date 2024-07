¿The Weeknd regresa al Perú? Cantante anuncia nuevo concierto en Sudamérica

17/07/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

The Weeknd se ha consolidado como uno de los artistas más grandes del planeta, y a pesar de haber visitado Perú en 2023, podría estar cerca de retornar al país antes de lo previsto, pues anunció un concierto en Sudamérica para este año.

Mediante sus redes sociales, Abel Tesfaye, nombre real del cantante, informó que estará realizando un concierto exclusivo en el Estadio Morumbi de São Paulo, el próximo 7 de septiembre.

Como él mismo dio a conocer, la venta de entradas iniciará el lunes 22 de julio, y tiene previsto hacer un 'sold-out' rápido, al igual que el espectáculo brindado por el artista a finales del pasado año en ese mismo recinto.

¿The Weeknd planea nueva gira?

Por el momento, y desde la culminación de su última gran gira por todo el mundo, Abel no se ha pronunciado sobre alguna nueva seguidilla de shows, y se ha centrado en avanzar con sus proyectos personales.

Recordemos que el oriundo de Toronto canceló sus fechas en Australia y Nueva Zelanda, precisando "complicaciones en la logística del continente", pero esto no fue tomado de la mejor manera por sus fanáticos, quienes consideran que nuevamente comenzó a tener problemas con su voz.

Esta teoría nace desde su concierto en Los Ángeles, en donde a mitad del show tuvo un ataque de ansiedad, sumado a serios problemas con sus cuerdas vocales, lo que lo obligaron a retirarse del escenario en medio de abucheos.

Tuvo un destacado show en Perú

Los recuerdos de The Weeknd con el país son bastante gratos, pues el cantante de R&B y Pop brindó uno de los mejores espectáculos musicales que suelo peruano haya visto en tiempos recientes.

Su gira 'After Hours Till' Dawn' realizó una parada en el Estadio San Marcos el pasado 23 de octubre, en un show que contó con algunas de sus mejores canciones, como 'I Feel It Coming', 'Sacrifice', 'Can't Feel My Face' o 'Starboy'.

La propuesta del artista estuvo centrada en una experiencia casi surrealista, con una luna colgante y una figura metálica de más de cuatro metros de altura.

Sin embargo, es probable que Abel haya abandonado esta caracterización de sus escenarios, pues ha entrado a una etapa más sobria en su carrera. De todas formas, sus fanáticos esperan ser sorprendidos.

El concierto de The Weeknd en Brasil ha generado expectativa en otros países de Sudamérica, como en Perú, donde sus seguidores esperan verlo nuevamente.