¿De qué falleció el actor Matthew Perry? Esto reveló el informe de su autopsia

16/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras más de un mes de conocerse el fallecimiento de Matthew Perry, actor que dio vida al popular personaje de la serie Friends; se reveló cuál sería la causa de su deceso a través de un informe de autopsia.

"Por Ketamina"

El Departamento Médico de Los Ángeles dio a conocer, este viernes, los resultados de la autopsia aplicada al artista luego de su fallecimiento y determinó que la razón de su muerte serían las altas dosis de Ketamina, fármaco recetado para periodos de ansiedad y depresión.

"La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina", informó sobre el motivo de la muerte de 'Chandler', el carismático personaje de serie.

Asimismo, puntualizó que esta sobredosis habría sido letal para su vida ya que sobreestimuló su sistema cardiovascular terminando de manera fatal.

"Con los altos niveles de Ketamina encontrado en sus muestras de sangre post mortem, los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria"

Ante ello, precisó que el occiso estaba recibiendo terapia psicológica con dicho fármaco.

"La Ketamina tiene usos médicos y quirúrgicos como anestésico y droga recreativa debido a su naturaleza disociativa", agregó.

¿Cómo fue hallado el cuerpo del actor?

Según los medios de comunicación el histrión fue encontrado inconsciente dentro de su jacuzzi en la casa que tenía en Los Ángeles y la autopsia se realizó al día siguiente de su fallecimiento.

¿Por qué era tan querido y reconocido Matthew Perry?

El actor gozaba de una agradable manera de hacer reír a muchos y eso lo catapultó a la fama a través de la pantalla chica. 'Friends' sería ese trampolín a la fama que necesitó para dar a conocer su talento.

No obstante, por años el que dio vida a 'Chandler' lidiaría una dolorosa batalla con su salud y sus adicciones con la bebida entre otras sustancias. Así lo dio a conocer en su libro "Friends", Lovers, and The Big Terrible Thing" (2022).

"Me encantaba todo lo relacionado con la serie, pero luchaba contra mis adicciones, lo que aumentaba mi sensación de vergüenza", sostuvo en uno de sus párrafos.

Sus compañeros de reparto que lo conocieron muy bien, entre ellos, la talentosa actriz Jennifer Aniston señaló que él se encontraba 'feliz' en el tiempo que se dio a conocer su deceso, a fines de octubre de este año.

"Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé", dijo.

De esta manera, la autopsia reveló el motivo que desencadenaría el fallecimiento del actor Matthew Perry, quien dio vida al querido personaje de Friends, 'Chandler', el pasado 28 de octubre de este año: altas dosis de Ketamina en la sangre.