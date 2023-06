Transformers: Conoce al profesor cusqueño que interpreta al curaca 'Amaru' en la película

Gracias a la película Transformes, Perú esta siendo tendencia mundial. Además porque hay un personaje que se asombró por su dominio en el idioma del los incas. Conoce al profesor cusqueño que interpreta a un curaca en la cinta que ya está en todos los cines del país.

El Cusco y la Amazonía peruana se encuentran en la vista del mundo gracias "Transformers: El despertar de las bestias", la nueva película que muestra al Perú como el escenario principal que viene causando sensación.

En una parte de la cinta aparece Lucas Huarancca Cutire, un maestro cusqueño jubilado de la institución 'Corazón de Fátima' del distrito de Urcos en Cusco. Su participación especial fue con el personaje de 'Amaru', un curaca de la última familia descendiente de los incas que cumple un rol determinante en la lucha de los 'Autobots', 'Maximals' y 'Decepticons'.

En declaraciones hacia un medio local, Huarancca comenta que fue casi un 'milagro' su participación en la cinta, debido a que el se dirigía a otro lugar cuando se enteró de un casting para personas que dominaban el idioma quechua.

"Estaba yéndome [...] cuando de pronto me topo con una señorita que estaba buscando personajes para su grabación. Le pregunté y me dijo que estaban buscando personajes que sepan hablar quechua. Le dije que yo sabía y que de repente podría tener esa oportunidad", expresó.

"A las 3 de la tarde me presenté y me dijo que mi casting lo iban a enviar para que lo califiquen. Grabaron la entrevista y la preguntas que me hicieron. Después de varios días me dijo que había quedado seleccionado", agregó emocionado.

Cabe destacar que el profesor cusqueño no sabía para que proyecto iba a grabar, y 2 días antes de ir a Tarapoto le informaron que se trataba de la nueva película de Transformers.

"No sabia de la magnitud que iba a tener la película. Yo me quedé satisfecho porque iba a grabar una película, pero no me dijeron que era de Transformers, me enteré dos días antes de viajar", dijo sorprendido.