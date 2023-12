"Va a explotar como palestino": Residente hace mea culpa y anuncia que ya no cantará verso de 'Atrévete-Te-Te'

René Pérez, mejor conocido como Residente, sorprendió a todos sus fanáticos al compartir un polémico video donde confiesa sentirse arrepentido por haber escrito en 'Atrévete-Te-Te', un verso que hace referencia a Palestina.

En 2009, el rapero boricua saltó a la falta internacionalmente con su agrupación Calle 13 gracias al tema 'Atrévete-Te-Te', el cual sigue sonando hasta la actualidad.

Sin embargo, recientemente, Residente reveló lo avergonzado que se siente por haber escrito la frase "Que va a explotar como palestino", asegurando que, al ser muy joven, no tenía idea de los conflictos que ocurrían en Medio Oriente.

Asimismo, detalló que dicho verso ya está cancelado de todos sus próximos conciertos.

"Cuando yo de chamaquito escribí Atrévete (2009) no tenía ni idea, ni p**a idea de lo que ocurría en el Medio Oriente. Me salió esta línea, que ya está cancelada de mis conciertos: 'Que va a explotar como Palestino'. Me da una vergüenza c*****a haberla escrito", mencionó el cantante boricua en su última publicación hecha en Instagram.

Además de ello, René se dirigió a todos sus fanáticos y comunicó que desde el mes de octubre decidió posponer la salida de su nuevo disco, junto a todos videos que tenía pendiente lanzar este 2023.

Con este acto busca apoyar a los palestinos que se encuentran en medio de la guerra entre Israel y Gaza y han tenido que soportar el "genocidio macabro" que destruye su país.

"Les cuento a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto", manifestó.