Yarita Lizeth revela porqué no convive con su esposo después de haberse casado: "Él está en su trabajo y yo aquí"

Yarita Lizeth se casó con Patric Lundberg hace algunos meses. La ahora pareja de esposos tuvo una boda den ensueño en Suecia, y después de tan magno evento, muchos de sus fanáticos pensaron que ambos se mudarían a algún país para convivir y empezar a formar una familia. Sin embargo, la 'Chinita del amor' reveló que existe un fuerte motivo por que aún no deciden dar ese paso tan importante.

La cantante folklórica brindó una entrevista a una conocida radio local y confesó que Patrick Lundberg regresó a Suecia después de casarse con ella, porque aún tiene nexos laborales en su país natal. En ese sentido, contó que por ahora prefiere mantener su relación tal y como la llevaron antes de casarse es decir un amor a distancia.

Yarita aseguró que ambos tienen metas de trabajo que cumplir, por lo que por ahora no han considerado la posibilidad de convivir en Perú o Suecia, sin embargo no lo descartan en un futuro, ya que tienen muchas ganas de estar juntos.

"Sí, ya soy señora, hablando seriamente, me encanta (esta etapa), aunque no parece porque seguimos como enamorados, él está allá en su trabajo y yo aquí. Algún día nos juntaremos. Él está muy feliz porque me va muy bien", confesó Yarita.