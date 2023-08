"Yo soy Betty, la fea": Mario Duarte asegura que Nicolás Mora podría aparecer en la secuela

Luego de la noticia de una secuela de "Yo Soy Betty, la fea", el actor Mario Duarte; quién interpretó a Nicolás Mora, el mejor amigo de Beatriz Pinzón, aseguró que su personaje podría volver.

Durante entrevista para el canal de YouTube de Carlos Ochoa, Mario Duarte aseguró que la intención de regresar a su personaje a la secuela se está "estudiando". Sin embargo, advierte que los próximos meses serán vitales para determinar si se puede retomar la historia.

Asimismo, el colombiano que no interpreta al mejor amigo de Beatriz Pinzón desde que se estrenó la novela, por ese motivo, aseguró sentirse "nervioso" ante la posibilidad de volver a encarnar este icónico personaje.

"(Me dijeron): 'Mario estamos pensando en hacerlo', y yo me quedé estupefacto, pensando en qué estaba pasando porque, aunque no creas, me da miedo volver [...] Son 20 años en los que yo no he hecho el personaje", expresó.