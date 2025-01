Zeein advierte DURAS consecuencias si Makanaky arruina su stream con Speed: "Tiene orden de disparo"

Einer Gilbert Alva, más conocido como 'Makanaky', amenazó con interrumpir la visita del influencer estadounidense Speed al Perú. La polémica advertencia acaparó la atención mediática rápidamente, por lo que el streamer peruano Andy Merino 'Zeein' alertó sobre posibles consecuencias si esto llegase a ocurrir.

Siendo el anfitrión del streamer Darren Jason Watkins Jr. (IshowSpeed) en nuestro país, Merino no tardó en referirse a lo referido por Makanaky. A través de redes sociales, se compartió un clip en donde criticó sus intenciones, asegurando que él siempre ha tenido la necesidad de hacerse conocido con este tipo de controversias.

"He visto una noticia, donde supuestamente va a ir una persona a desnudarse para que me baneen a mí y a Speed. O para hacerse conocido, bueno, cada quien tiene sus maneras de hacerse conocido. Y creo que ya lo ha hecho antes en televisión nacional", mencionó en un inicio.

En esa línea, sostuvo que todas las medidas de seguridad están garantizadas. Además, alertó a toda la comunidad de cibernautas que Einer Alva podría afrontar severas consecuencias si logra su cometido, al punto de que no solo podría ser detenido por la Policía Nacional del Perú, sino que también se abriría fuego si detectan su presencia.

Momentos después de este anuncio, Makanaky no se quedó callado, y respondió con todo al streamer peruano. En sus historias de Facebook, publicó un video dirigiéndose directamente a Merino, a quien ninguneó por completo pese a las advertencias.

"Me amenazan conque me van a meter bala, me van a disparar. AndynSane, no te tengo miedo. Yo estoy en Lima, gil. Y voy a cometer mi locura, te acordarás quien soy yo, Adynsane. Eres tarado, ¡eso es lo que eres!", mencionó fiel a su estilo.