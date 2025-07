Titular del MTC tras ausencia de RLA en reunión sobre trenes: "Desprecia la convocatoria"

21/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

Para el próximo martes 22 de julio se ha programado una reunión técnica entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad de Lima, para definir detalles sobre los trenes de la ruta Lima-Chosica y, ante el anuncio de Rafael López Aliga de no asistir al encuentro, el titular de esta cartera, César Sandoval lamentó su decisión.

¿Qué dijo el titular del MTC sobre RLA?

El funcionario, que se encontraba de visita a la ciudad de Chiclayo, junto a otros ministros de Estado para la inauguración de la ruta del Papa León XIV, mostró su frustración por la decisión de la autoridad edil de no presentarse al encuentro para determinar los detalles de su ejecución y funcionamiento.

"Lamento mucho, porque desprecia la convocatoria y es su naturaleza de ser. ¿Yo qué puedo hacer? El que está postulando a la candidatura presidencial es él, no yo. También ha dicho que enviará a un equipo técnico", sostuvo Sandoval para la prensa.

Sin embargo, el titular del MTC destacó que "con él o sin él" el municipio de Lima estará representado por el equipo que envíe. Espera que las conversaciones sean fructíferas entre ambas partes para el beneficio de los limeños y la ciudad capital.

¿Por qué RLA se negó a participar en la reunión?

Días atrás, el burgomaestre señaló que el ministro César Sandoval ha politizado el proyecto del tren Lima-Chosica y adoptar una postura negativa. En declaraciones pasadas, RLA indicó que existen "tratos bastante discutibles" por parte del jefe del MTC, por lo que tomó la decisión de ausentarse de la reunión y en su lugar, enviar a un equipo que represente al municipio.

"La manera como nos han tratado es bastante discutible. Yo no he respondido, yo solo he dado amor a este señor, la forma no es la adecuada, hay una predisposición política, estamos mandando técnicos", declaró López Aliaga para los periodistas en un acto público.

Además, exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, a que "cumplan su palabra" y se comprometan a apoyar el proyecto de estos trenes y tengan luz verde para realizar la marcha blanca.

De esta forma, se aprecia que no hay una buena relación entre el ministro César Sandoval y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien por esta discrepancia decidió ausentarse de la reunión pese a que es una obra que presumió por mucho tiempo.