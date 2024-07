Adriana Campos Salazar, actriz de 18 años, ha enamorado a los seguidores de la exitosa serie 'Al fondo hay sitio' al integrarse al elenco como Maripaz, la hija de Tito. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al responder preguntas sobre su vida personal y revelar si participará en el certamen de belleza Miss Perú 2024.

Adriana Campos Salazar, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad, fue cuestionada por un usuario sobre sus planes de participar en Miss Perú, ya sea este año o el próximo.

Aunque no descartó la idea de postular en el futuro, Adriana Campos Salazar aclaró que por el momento no tiene interés en convertirse en reina de belleza debido a sus actuales compromisos profesionales.

¿Adriana Campos Salazar, Maripaz de 'Al fondo hay sitio' se lanza al Miss Perú 2024?

"Me gusta ver los certámenes, pero para eso se necesita mucha constancia y preparación, y la verdad es que no tengo tiempo para eso. Actualmente, por la novela, la obra de teatro y la música, no creo que podría concentrarme en un certamen de belleza. No lo descarto, pero no estoy muy interesada", afirmó la joven actriz.