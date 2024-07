'Flaco' Granda silencia a Brunella Horna con pregunta: "¿Quién traicionó a Guerrero, Richard Acuña o 'Chicho' Salas?"

17/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El periodista deportivo Giancarlo 'Flaco' Granda fue invitado al programa 'América Hoy' para hablar sobre la controversia entre Paolo Guerrero, 'Chicho' Salas y la UCV. Durante la discusión, el 'Flaco' puso en una situación incómoda a la conductora Brunella Horna con una pregunta que ella no pudo responder.

Granda pone en apuros a Brunella Horna

En su visita a 'América Hoy', Giancarlo Granda aportó nuevos detalles sobre la disputa entre Paolo Guerrero y la UCV. Según el 'Flaco', el delantero peruano se siente traicionado por haber sido convocado para el partido contra Alianza Lima, un tema que ha generado gran debate en el ámbito deportivo.

Durante el programa, Giancarlo Granda aprovechó para cuestionar directamente a Brunella Horna, quien ha estado proporcionando información sobre el tema debido a su relación con el club a través de su pareja.

La pregunta del 'Flaco' Granda fue directa: "¿Quién traicionó a Paolo, Richard Acuña o Guillermo Salas?" Brunella Horna, visiblemente incómoda, intentó evadir la pregunta afirmando que no sabía quién tomó la decisión de convocar a Paolo Guerrero.

Richard Acuña y Guerrero sí hablaron

Mientras Brunella Horna debatía en 'América Hoy' sobre la sorpresiva renuncia de Paolo Guerrero a César Vallejo, reveló que él y su esposo habían mantenido una conversación previa.

La conversación tuvo lugar antes de la primera jornada del Torneo Clausura, justo antes del partido UCV contra Alianza Lima; sin embargo, el presidente del club, Richard Acuña, no hizo ningún comentario al respecto, y el entrenador lo incluyó en la convocatoria para el encuentro.

"Sí hubo una conversación el jueves, cuando salió la lista (de convocados), (yo) estuve al costado de Richard", reveló en vivo la conductora de América Hoy y quizás, al darse cuenta, cambió de tema.

Al interrumpir a sus compañeros y la discusión, Brunella Horna, al darse cuenta de que había compartido una información sensible, redirigió la conversación. "Lo que pasó más adelante, si habló con Chicho Salas o no, yo no lo sé".

"Yo creo que si Paolo Guerrero estuvo ahí, sentado en la banca de suplentes, es porque él podía jugar", propuso la esposa del presidente de Richard Acuña.

Esta revelación de la conocida conductora podría respaldar las afirmaciones de quienes hablaban de una supuesta "traición" por parte del presidente de la UCV y del entrenador, al poner en riesgo a Paolo Guerrero.

La pregunta del 'Flaco' Granda a Brunella Horna dejó en claro que hay mucha incertidumbre sobre el manejo interno de la UCV y quiénes son los responsables de las decisiones que afectan a figuras clave como Paolo Guerrero. La evasiva respuesta de la rubia solo aumentó las especulaciones y dejó a todos con más preguntas que respuestas.