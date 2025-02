Alfredo Benavides revela el difícil momento que vivió ante posible cáncer: "Me hicieron una biopsia"

10/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alfredo Benavides compartió una de las experiencias más angustiantes de su vida tras recibir una alarmante noticia médica. El humorista reveló que los médicos detectaron una anomalía en su lengua y le realizaron una biopsia para descartar un posible cáncer. Durante ese tiempo, afrontó la incertidumbre en silencio hasta recibir el resultado final.

Alfredo reveló que le realizaron una biopsia

Alfredo Benavides relató que todo comenzó cuando los especialistas le encontraron un problema en la lengua y decidieron extraerle un tejido para analizarlo. Fue en ese momento cuando el médico le comunicó el posible diagnóstico.

"Cuando me detectaron un problema en la lengua y me cortaron un tejido para hacerme biopsia . El médico me comunicó que era muy probable que tenga cáncer ", explicó el actor.

A pesar de la gravedad de la situación, Alfredo Benavides decidió no compartir su temor con nadie y prefirió enfrentar el proceso en silencio. En medio de la incertidumbre, buscó refugio en su familia y tomó la decisión de visitar a su hija sin darle detalles de lo que estaba viviendo. "Me fui a ver a mi hija. No le dije nada a nadie", expresó.

El proceso de espera fue tenso, pero Alfredo Benavides mantuvo la calma y evitó alarmar a su círculo cercano. Finalmente, recibió la noticia de que los resultados de la biopsia fueron negativos, lo que significó un gran alivio para él.

Sin embargo, el comediante reveló que, de haber sido positivo el diagnóstico, tampoco lo habría hecho público. " Todo salió bien, pero si salía positivo, tampoco lo decía . No asumo la posibilidad de vivir enfermo estando enfermo", aseguró.

Alfredo aclara su relación con Gabriela Serpa

En la misma entrevista, Alfredo Benavides no pudo evitar ser consultado sobre los rumores de una posible relación con Gabriela Serpa, su compañera en JB en ATV. "¿Pasó algo con Gabriela Serpa?", le preguntaron. "Nunca salimos", respondió tajante. Con esta declaración, puso fin a las especulaciones sobre su relación con la modelo.

También habló sobre los rumores que surgen cuando un hombre no desmiente este tipo de especulaciones amorosas. En ese sentido, Alfredo Benavides dejó claro que prefiere no generar dudas sobre su vida sentimental. "Lamentablemente, es de poco hombre dejar que se piense así y no aclararlo", sentenció.

Afortunadamente, los resultados de la biopsia fueron negativos, llevándole tranquilidad tras semanas de incertidumbre. Alfredo Benavides enfrentó el difícil momento en silencio y hoy continúa con su vida y carrera, dejando atrás el temor que lo acompañó durante ese proceso.