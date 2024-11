¡Tenso momento! Se filtra video de la 'bronca' entre Arturo Vidal y Sergio Peña

Tras el empate sin goles entre Perú y Chile en el Estadio Monumental, un tenso momento entre Arturo Vidal y Sergio Peña se robó la atención de los hinchas. Un video difundido en redes sociales captó el cruce entre ambos futbolistas, que ocurrió en medio de la adrenalina del partido.

Todo sucedió durante un tiro libre a favor de Perú en la primera mitad. Sergio Peña se disponía a ejecutar la jugada cuando Vidal, en actitud desafiante, se colocó frente al peruano mientras reclamaba al árbitro Wilton Sampaio.

Asimismo, esta acción provocó el enojo del mediocampista del Malmö, quien empujó al chileno ante la sorpresa de los presentes. Lejos de calmarse, Arturo Vidal respondió acercándose al rostro de Peña en un gesto confrontacional.

Las imágenes de Pase Gol muestran cómo ambos intercambiaron palabras, hasta que Luis Advíncula intervino para apartar al capitán chileno y evitar que la situación escalara.

De esta forma, el encuentro terminó sin goles, pero este incidente dejó en evidencia la intensidad del clásico del Pacífico. Tanto Vidal como Peña fueron titulares en un partido crucial para las aspiraciones de ambas selecciones de cara al Mundial 2026.

Debido a que la selección peruana no pudo conseguir una victoria ante 'La Roja', resultado que dejó una sensación de frustración entre los jugadores y la hinchada, el defensor Luis Advíncula expresó su enojó por el mal resultado.

El lateral perteneciente al equipo Boca Juniors, expresó su malestar por el empate contra los dirigidos por Ricardo Gareca en el Estadio Monumental. Durante una conferencia de prensa posterior al 'Clásico del Pacífico', el popular 'Rayo' admitió que el resultado no fue el que esperaban y que ellos pusieron todo su esfuerzo durante los 90 minutos.

"Me siento bien; yo quiero aportar desde donde me toque. Creo que igual el equipo propuso mucho, tuvimos ocasiones como las tuvieron ellos (...) Hoy tenemos que ver las feas en ámbitos de resultados, también tuvimos momentos gloriosos, pero no podemos hablar de lo que ya pasó. El equipo va creciendo a cómo empezamos la Clasificatoria. Hoy es un resultado de mierd*, queríamos los tres puntos", agregó.